Philips Support Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?

Wenn Sie eine Sonicare Zahnbürste registrieren, können Sie prüfen, ob es Sonderangebote für Sie gibt. Sie können Ihre Zahnbürste über Philips.com oder über die Sonicare App registrieren. Sie können Ihre Zahnbürste nur über die App registrieren, wenn Sie eine App-fähige Zahnbürste besitzen.

Registrieren des Produkts über Philips.com Melden Sie sich bei Ihrem My Philips Konto an oder erstellen Sie einneues Konto. Wenn Sie sich angemeldet haben, klicken Sie auf ''Produkt registrieren'' und befolgen Sie die Anweisungen. Registrieren des Produkts mit der Sonicare App Melden Sie sich bei Ihrem My Philips Konto in der App an. Verbinden Sie Ihre Zahnbürste über Bluetooth mit der App. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf die drei Punkte in der unteren rechten Ecke. Wählen Sie im Menü ''Meine Produkte'' aus. Klicken Sie auf ''Mein Produkt registrieren'' und befolgen Sie die Anweisungen.