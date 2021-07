Füllen Sie Backbleche oder -formen nicht über die Hälfte, da der Teig bei der Zubereitung aufgeht. Wenn Sie zu viel Teig auf das Blech oder in die Backform geben, berührt der aufgehende Teig möglicherweise das Heizelement, sodass der obere Teil des Backguts verbrennen könnte. Stellen Sie die Backform nie direkt in die Pfanne, da dies den Luftstrom in der Pfanne behindert und die Speisen nur von oben erhitzt werden würden. Stellen Sie die Backform immer in den Korb.