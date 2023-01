Verbotene Lebensmittel in der Schwangerschaft: Die größten Tabu-Stoffe und Keime

Warum gibt es eigentlich so viele Lebensmittel-Tabus und Vorgaben zur richtigen Ernährung in der Schwangerschaft? Viele unserer alltäglichen Nahrungsmittel beinhalten Keime und Bakterien, die im Normalfall recht unbedenklich sind. Diese Keime können jedoch während Ihrer Schwangerschaft zu Komplikationen und bleibenden Schäden bei Ihrem Neugeborenen führen. Für das Wohlbefinden Ihres Kindes ist es also umso wichtiger, ein Auge auf potentiell gefährliche Lebensmittel zu werfen. Zu den verbreiteten Erregern, die vermehrt in den „verbotenen“ Lebensmitteln in der Schwangerschaft auftreten, gehören Toxoplasma gondii, Salmonellen und Listerien.

Also was sollten Schwangere nicht essen? Rohes oder nur teilweise gegartes Fleisch, Leber, Sushi, rohe Eier, Weichkäse und nicht pasteurisierte Milch oder Säfte müssen Sie aufgrund einer möglichen Lebensmittelinfektion aus Ihrem Speiseplan streichen.1 Im Folgenden finden Sie eine Liste mit verbotenen Lebensmitteln in der Schwangerschaft.2 Quecksilberhaltiger Fisch, roher Fisch und Schalentiere Essen Sie keine Fische, die einen hohen Quecksilbergehalt haben, wie zum Beispiel Speerfisch, Schwertfisch, Königsmakrele, Thunfisch und Torpedobarsch. Dosenthunfisch können Sie ab und zu in kleinen Mengen zu sich nehmen. Zur Enttäuschung aller Sushi-Liebhaber: roher Fisch und rohe Schalentiere gehören zu den verbotenen Lebensmitteln in der Schwangerschaft, da sie Bakterien oder Parasiten enthalten können. Geräucherten Fisch sollten Sie ebenso aus Ihrem Speiseplan streichen.



Weichkäse aus nicht pasteurisierter Milch

Weichkäse wie Feta, Brie oder Camembert zählen ebenfalls zu den Lebensmitteln, die Schwangere meiden sollten. Sie werden aus Rohmilch hergestellt und könnten daher mit Listerien belastet sein. Achten Sie immer auf das Etikett, denn Rohmilchprodukte müssen in Deutschland, nach gesetzlicher Vorgabe, gekennzeichnet sein. Käse aus pasteurisierter Milch ist hingegen unbedenklich.



Nicht pasteurisierte Milch und Saft Dieselbe Regel gilt für Milch und Saft. Frisch gepresster Saft oder jede Art von nicht pasteurisierter Milch kann schädliche Bakterien enthalten (E.coli, Listerien, Salmonellen)4 und sollte während der Schwangerschaft vermieden werden. Rohe Eier Rohe Eier und Speisen, die rohe oder halbrohe Eier enthalten, sollten während der Schwangerschaft gemieden werden. Hierzu zählen unter anderem Kuchenteig und Gebäck, weich gekochte Eier und Rühreier. Vorsicht bei Speisen, die nicht vollständig gekochte Eier enthalten können, wie zum Beispiel Salate, Salatsaucen und Eiscreme. Während Ihrer Schwangerschaft sollten Sie nur vollständig gekochte, pasteurisierte Eier zu sich nehmen.

Rohes und halbgares Fleisch und Geflügel Nicht gares und rohes Fleisch kann Listeriose-Bakterien enthalten, die erst beim Kochen mit einer Temperatur von mindestens 65 Grad absterben. Wurst und Aufschnitt sollten Sie daher besser vermeiden während Sie schwanger sind. Fleischpasteten sowie Wurstaufstriche sind ebenfalls tabu. Was ganze Fleischstücke wie Steak etc. angeht, achten Sie darauf, dass das Fleisch komplett durchgebraten und nicht mehr rosa ist, bevor Sie es verzehren.

Rohe oder halbrohe Keime und Sprossen Rohe Sprossen wie zum Beispiel Rettich und Radieschen, Klee, Bohnen und andere Sprossen können unverträgliche Keime enthalten und sollten nur in erhitztem Zustand zu sich genommen werden.5 Dasselbe gilt für ungewaschenes Obst und Gemüse und Fertigsalate.