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  • Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren
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-10% Rabatt mit Kode: WBFW26

Philips AventSterilisator

SCF293/00

4.6
| (163) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren
Bereiten Sie sich in 40 Minuten auf die nächste Mahlzeit Ihres Babys vor. Der Premium-Flaschensterilisator und -trockner verwendet Luftdüsen zum Trocknen von Flaschen bevor er sich ausschaltet. Der Sterilisator ist schnell und hygienisch und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.
Alle Vorteile anzeigen

Sparen 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Leistungsstarker Dampf sterilisiert, gefilterte Luft trocknet

Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren

  • Flaschensterilisator und -trockner

  • Premium

Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.

Ein vollständiger Sterilisations- und Trocknungszyklus dauert nur 40 Minuten

Ein vollständiger Sterilisations- und Trocknungszyklus dauert nur 40 Minuten

Es dauert nur 40 Minuten, bis die Flaschen bereit für die nächste Mahlzeit Ihres Babys sind. Nach der leistungsstarken Dampfsterilisation trocknet ein konzentrierter Luftstrahl Flaschen und Zubehör, sodass diese sofort wieder einsatzbereit sind.

Verringert unangenehme Gerüche

Verringert unangenehme Gerüche

Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.6

von 5

163

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

26/07/2025

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Kaufempfehlung

Diese Bewertung wurde für SCF293 Sterilisator verfasst

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28/08/2023

Deutschland

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Great Product

It sterilizes the bottle well and is very efficient and easy to use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF293/00 Sterilisator verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF293/00 Sterilisator verfasst

14/02/2023

Deutschland

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Passt alles!

Mehrmals täglich im Betrieb, da ich meinen Kleinen voll über das Abpumpen ernähre. Spart einem Platz in der Küche, da nach dem Trocknungsprozess gleich wieder alle Utensilien verräumt werden können. Die Heizplatte wurde ebenfalls überarbeitet und ist daher noch seltener zu reinigen und einfacher.

Vorteile

Tut exakt was es soll

Nachteile

Etwas laut beim Trocknungsvorgang

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF293/00 Sterilisator verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.

  2. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.