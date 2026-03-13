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Dieses Produkt
i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
€ 329,99
SH91
Ersatz-Scherköpfe
€ 41,99
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 39,99
€ 329,99
€ 329,99
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Pressure Guard Sensor
5 Jahre Garantie****
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut Klingensystem hebt das Haar sanft an, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Martin777
13/03/2026
Österreich
Super Rasierer
Das beste Philips das ich je gehabt habe - es ist das beste Rasierer das ich kenne !
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Kleop
21/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich verwende den Rasierer täglich und bin rundum begeistert! Rasiert gründlich und schonend und die Reinigung ist einfach und bequem!
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Hase 75
28/12/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Der Rasierer ist super.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche
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