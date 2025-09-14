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X3002/00
Dieses Produkt
Shaver 3000X Series
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
€ 49,99
SH30
Ersatz-Scherköpfe
€ 23,89
€ 49,99
€ 49,99
PowerCut-Schersystem
Nass- und Trockenrasur
Rostfreies Rasiersystem
4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.
Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.
4.0
von 5
1058
Bewertungen
Liutik
14/09/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Philips
Ich habe einen Elektrorasierer als Geschenk für meinen Mann gekauft. Er ist sehr zufrieden. Er benutzt ihn gerne.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
56357mark
21/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach aber functioneert gut
Rasiert gut und schnell sauber gemacht. Accu functioneert sehr lange
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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ahealf55
04/10/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt bringt das was ich mir vorstelle
Funktion sehr gut,den ersten Rasierer war auch ein Philips mit drei Messer den hatte ich 20 Jahre
Vorteile
Leise
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1141/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.