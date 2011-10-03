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Eingestellt
WACS7000/12
Genießen Sie Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum
Speichern Sie Ihre gesamte Musiksammlung auf der 80 GB-Festplatte, und übertragen Sie die Musik kabellos vom Center an die Station. Erleben Sie das Brennen von CDs bei Höchstgeschwindigkeit. Und dank dem optionalen 2-in-1-Anschluss ist auch die Wiedergabe von Ihrem GoGear oder iPod möglich.
Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.
Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 80 GB können Sie digitale Audiodateien (bis zu 1500 Audio-CDs) mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über ein intelligentes Audiomanagement und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.2
von 5
17
Bewertungen
BigW
03/10/2011
United Kingdom
Having had this stereo for about 4 years now it has never put a foot wrong and is compact and very easy to use. The sound quality is excellent.
The Streamium Stereo is very easy to use and is compact. The sound quality is excellent and the remote controls very straight forward and easy to use. I have never had any issues with it in the 4 years I have owned it and would thoroughly recommend it to anyone. It has also brought some really good comments from Friends and Relatives who have been at parties and heard it for themselves. Excellent for barbeques in the garden as well as the satellite units are very compact!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station verfasst
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04/05/2021
España
Fué un producto muy innovador en su día
Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó
Vorteile
Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales
Nachteile
El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-04
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-04
Scott168
13/06/2013
Nederland
uitstekend product
Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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