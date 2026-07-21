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Eingestellt
Support
WACS7000/12
Eingestellt
Ich kann meine WAS7000 Station nicht an das WAC5 Center anschließen
Meine Stationen sind bei Music Broadcast von meinem Philips Gerät nicht synchron
Warum höre ich eine Pause zwischen den einzelnen Titeln einer (Live-)CD?
Warum fehlen meine gerippten MP3-Titel, obwohl der Ripping-Vorgang abgeschlossen ist?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts