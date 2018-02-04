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Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

TX2BTBK/00

4.4

| (11) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Kabelloser präziser Sound

Die leichten Bluetooth-Ohrhörer TX2BT liefern präzisen Sound mit erweiterten Bässen bei komfortablem Sitz dank ovaler Schallröhren. Die MusicChain-Funktion ermöglicht es Ihnen, Musik mit Freunden zu teilen, indem Sie Ihre Ohrhörer mit anderen MusicChain-fähigen Ohrhörern koppeln.

Alle Vorteile anzeigen

Premium-Treiber mit ovalen Schallröhren

Kabelloser präziser Sound

  • 13,5 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • NFC

Vergrößerte 13,5 mm Treiber liefern satten und dynamischen Sound

Vergrößerte 13,5 mm Treiber liefern satten und dynamischen Sound

Unterstützt Bluetooth 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Unterstützt Bluetooth 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel.

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.4

von 5

11

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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27/02/2017

Deutschland

Deutschland

warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen

Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.

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Diese Bewertung wurde für TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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20/10/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer, aber falsche Angabe zum Frequenzbereich

Auf der Seite steht bei den technischen Daten, diese In-Ears hätten einen Frequenzberiech von 6 - 40 000 Hz, allerdings sind es nur 6 - 25 500 Hz, wie man auf anderen Internetseiten und auf der Verpackung sehen kann. Nichtsdestotrotz ist der Klang schön, zur Haltbarkeit des Kabels an den kritischen Stellen kann ich leider noch nichts sagen.

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