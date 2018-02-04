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Eingestellt
13,5 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
Leichter Messingring verringert Vibrationen und sorgt für Klangklarheit und -präzision.
Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.
4.4
von 5
11
Bewertungen
100%
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nons3ns
04/02/2018
Deutschland
Waschbar bei 60° :-)
Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\
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Klettermax2
27/02/2017
Deutschland
warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen
Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.
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Martin20
20/10/2016
Deutschland
Tolle Kopfhörer, aber falsche Angabe zum Frequenzbereich
Auf der Seite steht bei den technischen Daten, diese In-Ears hätten einen Frequenzberiech von 6 - 40 000 Hz, allerdings sind es nur 6 - 25 500 Hz, wie man auf anderen Internetseiten und auf der Verpackung sehen kann. Nichtsdestotrotz ist der Klang schön, zur Haltbarkeit des Kabels an den kritischen Stellen kann ich leider noch nichts sagen.
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