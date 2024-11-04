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TAT3508WT/00
Natürlicher Klang
Noise Canceling
Klarere Gespräche unterwegs
Bluetooth LE Audio*
Das Noise Canceling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Lassen Sie die Einstellung automatisch, oder verwenden Sie die Philips Headphones App, um die Einstellungen anzupassen. Möchten Sie Ihre Umgebung mehr wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.
Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrofon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!
Diese Earbuds können mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio unterstützen, und mit dem LC3-Codec sorgen sie für eine stabilere Verbindung und einen deutlich besseren Klang. Der Klang wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie Musik streamen oder Anrufe in belebten Bereichen annehmen, und es gibt keine virtuelle Verzögerung beim Ansehen von Filmen oder beim Gaming.
3.2
von 5
12
Bewertungen
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Vorteile
Tolles Tragegefühl
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT3508WT True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bendersop
25/06/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Vorteile
Lange Akkudauer , guter klang
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT3508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
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TigerTom
20/06/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Nahe bei Apple und Sony
Bei der Klangqualität muss man Abstriche machen im Vergleich zu den AirpodsPro 2 und WF-1000XM5, die aber auch viel teurer sind. Das Preis/Leistungs-Verhältnis ist aber genial. Zu kritisieren ist das kantige Design, das bei steifer Brise laute Windgeräusche erzeugt. Das haben Apple und Dony besser gelöst.
Vorteile
Preis-Leistung
Nachteile
Windgeräusche
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Software-Update erforderlich. Die Philips Headphones App wird Sie benachrichtigen, wenn die neueste Softwareversion verfügbar ist.