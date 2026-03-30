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TAT3000WT/00
Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben
Unbeschwerter Hörgenuss dank kabelloser Ohrstöpsel, die sich leichter anfühlen, besser sitzen und satten, warmen und detailreichen Klang liefern. Adaptive Noise Cancelling passt sich Ihrer Umgebung an, während die Modi Café und Lounge Ihre Musik dezent in den Hintergrund treten lassen und die passende Atmosphäre schaffen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
True Wireless Kopfhörer
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Die strukturierten SecureFit Ohrstöpsel sorgen für eine leichte und bequeme Passform. Sie bieten eine gute Abdichtung für einen noch besseren Klang. Die Philips Spatial Audio-Funktionen umfassen die Modi Café und Lounge, die Ihre Musik wie ein Teil des Hintergrundambientes klingen lassen – ideal, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dabei Musik zu hören.
Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.
Bluetooth® 6.0 sorgt für eine schnelle, stabile Verbindung. Dank Unterstützung für Auracast™ können Sie unterwegs öffentliche Übertragungen hören. Sie können zwei Bluetooth® Geräten gleichzeitig verbinden und gekoppelte Geräte über unsere App verwalten. Zusätzlich vereinfacht Microsoft Swift Pair die Einrichtung für Windows-Benutzer.
Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit sechs Mikrofonen. Drei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.
Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.
Mit deaktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 36 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 8 Stunden und zusätzliche 24 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 10 Minuten lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.
Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.
Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.
Ton
Konnektivität
Außenkarton
Komfort
Innenkarton
Leistung
Verpackungsmaße
Zubehör
Design
Telekommunikation
Abmessungen
UPC
ANC-Funktionen
Sprachassistent
Nachhaltigkeit
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