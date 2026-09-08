Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Neu
The Buds
Die Farben leuchten. Die Musik geht ins Ohr. Mit ihrem markanten Look und ihrer lässigen Art sorgen The Buds mit warmem, detailreichem Klang und einem runden, smarten Ladecase, das in jede Hosentasche passt, für anhaltend gute Stimmung. Dein Tag, deine Playlists, dein Tempo.
Beeindruckender Sound. Retro-Look
Smartes Ladecase
Adaptive Geräuschunterdrückung
Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit
Die adaptive Geräuschunterdrückung reagiert in Echtzeit blitzschnell auf deine Umgebung und unterdrückt externe Geräusche – selbst Wind. Wenn du hören möchtest, was um dich herum passiert, lässt der Umgebungsmodus Außengeräusche wieder durch. Quick Awareness hebt Stimmen hervor, damit du dich unterhalten kannst, ohne deine Kopfhörer abzunehmen.
Dieses smarte Case ist mehr als nur ein Ladegerät: Du kannst damit Anrufe, Wiedergabe, Geräuschunterdrückung und Auracast™ steuern oder den Lo-Fi-Klangmodus aktivieren. Es hilft dir sogar beim Fotografieren, indem es die Kamera deines verbundenen Geräts aus der Ferne auslöst. Mit auswählbaren Vinyl-, Kassetten- und Verstärkeranimationen kannst du den Look des 1,47"-Farb-Touchscreens des Cases verändern.
Bei deaktivierter Geräuschunterdrückung erhältst du mit einer vollständigen Ladung 10 Stunden Wiedergabezeit und zusätzliche 32 Stunden mit dem smarten Ladecase (bei aktivierter Geräuschunterdrückung sind es 7 Stunden plus weitere 23 Stunden mit dem Case). Für einen schnellen Energieschub bringen dir 15 Minuten zusätzliche 3 Stunden. Das Case kann über USB-C aufgeladen werden.
4.7
von 5
13
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08