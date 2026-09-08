Meine Erfahrung mit den Philips The Buds Ich habe mir vor Kurzem die Philips The Buds gegönnt und nach ein paar Tagen Nutzung kann ich sagen: Der Sound ist nicht schlecht. Die Kopfhörer klingen klar und ausgewogen, für den normalen Alltag – ob Musik, Podcasts oder Videos – reicht die Qualität völlig. Wer aber audiophile Ansprüche hat oder extremen Bass sucht, wird hier wahrscheinlich nicht glücklich. Beim Design wird’s interessant: Die Buds sind richtig auffällig. Sie kommen in knalligen Farben, haben keine Stiele und das Ladecase hat sogar ein kleines Display. Mir gefällt das retro-mäßige, bunte Design persönlich ganz gut, aber ich merke auch, dass es schon sehr auf eine bestimmte Zielgruppe abzielt – eher junge Leute, die bewusst auffallen wollen. Wer es dezent und neutral mag, ist hier wahrscheinlich nicht angesprochen. Insgesamt finde ich sie für den Preis unter 70 Euro okay. Sie bieten ANC, gute Akkulaufzeit und ein cooles Design. Wenn du also mit einem soliden Klang zufrieden bist und ein Hingucker-Design suchst, sind die Philips The Buds eine Überlegung wert.