Ein Look, den sie lieben. Ein Klang, dem Sie vertrauen können.

Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmäßige Look-Updates entwickelt wurden. E-Paper-Displays auf den Ohrmuscheln ermöglichen Kindern, mit Fotos einen individuellen Look zu gestalten, der sich ganz einfach ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.