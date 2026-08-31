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Neu
TAK6000PK/00
Ein Look, den sie lieben. Ein Klang, dem Sie vertrauen können.
Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmäßige Look-Updates entwickelt wurden. E-Paper-Displays auf den Ohrmuscheln ermöglichen Kindern, mit Fotos einen individuellen Look zu gestalten, der sich ganz einfach ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Anpassbares ePaper-Display
Robust und faltbar
Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, lassen sie sich flach zusammenklappen und einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie klappen sie flach nach innen, sodass ein kompaktes Format entsteht, das problemlos in Taschen und Rucksäcke passt.
Mit unserer Begleit-App können Sie die Wiedergabezeit begrenzen, damit die Kinder nicht zu lange hören. Über die App können Sie diese Kopfhörer auch von der Standardeinstellung mit einer Lautstärkebegrenzung auf 75 dB in einen Reisemodus umschalten, der die Lautstärke auf 85 dB begrenzt.
Vom Wochenendspaß bis zu den Hausaufgaben: Diese Kopfhörer halten mit einer vollständigen Ladung bis zu 45 hrs Wiedergabezeit durch (das Aufladen über USB-C dauert 2 Stunden). Mit einer eigenen BT-Taste an den Kopfhörern können Kinder sie ganz einfach mit ihren Geräten koppeln. Dank Multipoint-Konnektivität lassen sie sich gleichzeitig mit mehr als einem Gerät verbinden.
Kurzanleitung
EU-Konformitätserklärung
Lautstärke gemäß den EN 50332-Normen für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.