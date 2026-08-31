Ein neuer Look, wann immer sie möchten

Von Familien- oder Haustierfotos bis hin zu Schnappschüssen von Kunstwerken: Die ePaper-Displays an den Ohrmuscheln bieten Kindern eine unterhaltsame Möglichkeit, ihre Kopfhörer ganz ohne Aufkleber zu personalisieren. Wähle einfach ein auf einem Mobilgerät gespeichertes Foto aus und lade es über unsere Begleit-App auf das Display. Nach dem Hochladen bleibt das Bild sichtbar, selbst wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind.