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Neu
TAK6000BL/00
Looks, die sie lieben. Klang, dem du vertrauen kannst.
Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmäßige Style-Updates entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays an den Ohrmuscheln können Kinder Fotos für einen persönlichen Look verwenden, der sich ganz einfach ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Personalisierbares ePaper-Display
Robust und faltbar
Von Familien- oder Haustierfotos bis hin zu Schnappschüssen von Kunstwerken: Die ePaper-Displays an den Ohrmuscheln bieten Kindern eine unterhaltsame Möglichkeit, ihre Kopfhörer ganz ohne Aufkleber zu personalisieren. Wähle einfach ein auf einem Mobilgerät gespeichertes Foto aus und lade es über unsere Begleit-App auf das Display. Nach dem Hochladen bleibt das Bild sichtbar, selbst wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind.
Diese Kopfhörer wurden speziell entwickelt, um besonders sicher für junge Ohren zu sein. Für das Hören zu Hause oder beim Lernen ist die Lautstärke auf 75 dB begrenzt. Für das Hören in lauteren Umgebungen außerhalb des Zuhauses können Eltern über die Philips Headphones App im Reisemodus eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB festlegen.*
Dank der großen, runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrmuscheln können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen. Punkte an der Rückseite des Kopfbügels zeigen ihnen, wie sie die Kopfhörer richtig herum aufsetzen. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich leicht verstellen, während sich die kleineren Ohrmuscheln mit weichen Memory-Foam-Polstern sanft an wachsende Ohren anpassen und bequem sitzen.
Kurzanleitung
EU-Konformitätserklärung
Die Lautstärke ist gemäß den Normen EN 50332 für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.