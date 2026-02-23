Suchbegriffe

      Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

      TAH6000WT/00

      Bewertung insgesamt / 5
      Immersiver Komfort

      Bleiben Sie fokussiert mit adaptiven Over-Ear-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Genießen Sie kabellos warmen, natürlichen Klang unterwegs. Oder schließen Sie ein Kabel an und erleben Sie High Resolution Audio beim kabelgebundenen Hören.

      Immersiver Komfort

      • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
      • Bequeme Over-Ear-Passform
      • Adaptive Noise Canceling
      • Bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit

      Großartiger Klang auch bei niedriger Lautstärke – kabelloses oder kabelgebundenes Hörerlebnis

      Individuell abgestimmte 40-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für satten, kraftvollen Klang mit vollem Bass, selbst bei geringer Lautstärke. Für High Resolution Audio hören Sie kabelgebunden über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel oder über USB-C.

      Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein

      Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

      Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung

      Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.

      Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung

      Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

      Bis zu 80 Stunden Spielzeit (50 mit Noise Cancelling)

      Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung genießen Sie mit einer vollen Ladung bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit und mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu 50 Stunden. Für einen schnellen Energieschub reichen 5 Minuten Ladezeit für zusätzliche 4 Stunden.

      5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten

      Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit fünf Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst auf einer belebten Straße in der Stadt oder bei starkem Wind bleibt Ihre Stimme klar verständlich. Ihr Gegenüber wird nicht durch das Geschehen um Sie herum abgelenkt.

      Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

      Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.

      Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

      Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

      Technische Daten

      • Ton

        Akustiksystem
        Geschlossen
        Frequenzbereich
        20 bis 40.000 Hz
        Impedanz
        16 Ohm
        Empfindlichkeit
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Lautsprecher-Durchmesser
        40  mm
        Maximale Eingangsleistung
        30  mW
        Treibertyp
        Dynamisch

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        6,0
        Bluetooth-Profile
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        SBC
        Kopfhörerbuchse
        3.5  mm

      • Außenkarton

        Länge
        22.40  cm
        Anzahl der Verpackungen
        3
        Breite
        22.00  cm
        Bruttogewicht
        1.65  kg
        Höhe
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Nettogewicht
        0.81  kg
        Eigengewicht
        0.84  kg

      • Komfort

        Philips Headphones App Support
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Taste
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        1 Stck.
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        50  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        80  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        15 mins for 4 hrs
        Akkugewicht (gesamt)
        14.8  g
        Akkukapazität (Kopfhörer)
        720  mAh
        Akkutyp (Kopfhörer)
        Lithiumpolymer (integriert)

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        25  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        21.2  cm
        Tiefe
        6.9  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Bruttogewicht
        0.500  kg
        Nettogewicht
        0.270  kg
        Eigengewicht
        0.230  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        19.20  cm
        Breite
        16.60  cm
        Tiefe
        8.20  cm
        Gewicht
        0.024  kg

      • Zubehör

        Schnellstartanleitung
        Ja

      • Design

        Farbe
        Weiß
        Tragestil
        Kopfbügel
        Faltbares Design
        Flach
        Material der Ohrmuscheln
        Kunstleder
        Passform
        Over-Ear
        Akustiksystem
        Geschlossenes Design

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        2 mics

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        Hybrid, ANC Pro
        Awareness-Modus
        Ja
        Adaptive ANC
        Ja
        Mikrofon für ANC
        4 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        Multifunktionstaste zum Drücken
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Plastikhülle
        enthält 52 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

