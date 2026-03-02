Suchbegriffe

      Wenn Sie superbequeme Noise Cancelling Kopfhörer für den täglichen Gebrauch benötigen, dann sind diese Kopfhörer genau das Richtige. Sie erhalten satten Klang mit tiefen Bässen auch bei geringer Lautstärke. Die austauschbaren Ohrpolster und der Akku maximieren Komfort und Leistung über viele Jahre hinweg.

      OnEar-Kopfhörer
      OnEar-Kopfhörer
      OnEar-Kopfhörer

      Genießen Sie großartigen Klang

      • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
      • Bequeme On-Ear-Passform
      • Noise Canceling
      • Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit

      Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

      Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für großartigen Klang mit satten, kraftvollen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken. Wenn Sie einen Film ansehen oder spielen, können Sie in unserer Begleit-App einen Niedriglatenzmodus aktivieren.

      Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung

      Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.

      Hören Sie jederzeit Ihre Musik mit Active Noise Cancelling

      Active Noise Cancelling reduziert externe Geräusche, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik, Podcasts und Anrufe konzentrieren können. Sie können die Einstellung auf "Auto" belassen oder über die Philips Headphones App die Pegel selbst einstellen.

      Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung

      Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

      Bis zu 70 Stunden Spielzeit (50 mit Noise Cancelling)

      Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung genießen Sie mit einer vollen Ladung bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit und mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu 50 Stunden. Für einen schnellen Energieschub reichen 5 Minuten Ladezeit für zusätzliche 4 Stunden.

      Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

      Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

      Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

      Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.

      Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

      Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

      Technische Daten

      • Ton

        Akustiksystem
        Geschlossen
        Frequenzbereich
        20 bis 20.000 Hz
        Impedanz
        32 Ohm
        Maximale Eingangsleistung
        10 mW
        Empfindlichkeit
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Lautsprecher-Durchmesser
        32  mm
        Treibertyp
        Dynamisch

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        6,0
        Bluetooth-Profile
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        SBC

      • Außenkarton

        Länge
        21.70  cm
        Anzahl der Verpackungen
        3
        Breite
        18.50  cm
        Bruttogewicht
        1.32  kg
        Höhe
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17759 5
        Nettogewicht
        0.50  kg
        Eigengewicht
        0.82  kg

      • Komfort

        Lautstärkeregelung
        Ja
        Philips Headphones App Support
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Taste
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        1 Stck.
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        50  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        70  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        5 mins for 4 hrs
        Akkugewicht (gesamt)
        9.52  g
        Akkukapazität (Kopfhörer)
        500  mAh
        Akkutyp (Kopfhörer)
        Lithiumpolymer (integriert)

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        24.5  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        19.85  cm
        Tiefe
        5.5  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 17759 8
        Bruttogewicht
        0.332  kg
        Nettogewicht
        0.168  kg
        Eigengewicht
        0.164  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        17.84  cm
        Breite
        15.84  cm
        Tiefe
        7.37  cm
        Gewicht
        0.156  kg

      • Zubehör

        Schnellstartanleitung
        Ja

      • Design

        Farbe
        Pink
        Tragestil
        Kopfbügel
        Faltbares Design
        Flach/Nach Innen
        Material der Ohrmuscheln
        Kunstleder
        Passform
        On-Ear
        Akustiksystem
        Geschlossenes Design

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20804 9

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        FB
        Mikrofon für ANC
        3 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        Multifunktionstaste zum Drücken
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Plastikhülle
        enthält 71 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

