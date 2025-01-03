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Kabellose On-Ear Kopfhörer

TAH4205RD/00

2.9
| (39) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
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Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Spüren Sie den Bass
Drehen Sie Ihre Sounds mit satten Bässen auf. Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer verfügen über eine BASS Boost-Taste, sodass Sie den Bass jederzeit aufdrehen können. Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit, eine Schnellladefunktion und können aus stylischen matten Farben auswählen.
Alle Vorteile anzeigen

Spüren Sie den Bass

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

  • Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit

BASS Boost-Taste. Kraftvoller Bass auf Knopfdruck.

BASS Boost-Taste. Kraftvoller Bass auf Knopfdruck.

Diese On-Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 32-mm-Neodym-Akustiktreiber für klaren Sound und satte Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste, und schon spüren Sie den Unterschied.

29 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

29 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung über USB-C. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere 4 Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik.

Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel

Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel

Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.9

von 5

39

Bewertungen

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Vorteile

Passt alles

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst

03/04/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

für den preis ist es das wert

für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/02/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Beste Qualität

Toller Preis für ein so hochwertiges Produkt. Einfach einzurichten und zu verwenden, perfekt für Kinder als auch für Erwachsene. Schöne Passform und schick

Vorteile

Guter Preis

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH4205RD Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.