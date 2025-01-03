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TAH4205BK/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit
Diese On-Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 32-mm-Neodym-Akustiktreiber für klaren Sound und satte Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste, und schon spüren Sie den Unterschied.
Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung über USB-C. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere 4 Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik.
Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.
2.9
von 5
39
Bewertungen
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Vorteile
Passt alles
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mako5
03/04/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
für den preis ist es das wert
für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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CookieD-C
22/02/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Beste Qualität
Toller Preis für ein so hochwertiges Produkt. Einfach einzurichten und zu verwenden, perfekt für Kinder als auch für Erwachsene. Schöne Passform und schick
Vorteile
Guter Preis
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH4205RD Kabellose On-Ear Kopfhörer verfasst
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.