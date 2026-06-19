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Eingestellt
TAE4205WT/00
8,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 8,2-mm-Neodym-Treiber für klaren Sound und druckvolle Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste auf der integrierten Fernbedienung und schon spüren Sie den Unterschied.
Die Wiedergabezeit beträgt 10 Stunden, wenn der Kopfhörer über USB-C zwei Stunden aufgeladen wird. Wenn der Akku zu schwach ist, erhalten Sie durch eine schnelle 15-minütige Ladung weitere 1,5 Stunden. Das flache Kopfhörerkabel sitzt bequem im Nacken, egal, ob sich die Earbuds im Ohr befinden oder nicht.
Der ovale Akustikschlauch und die austauschbaren Ohrstöpselkappen sorgen für eine bequeme Passform im Ohr. Die weichen Wingtips passen genau unter die Ohrwölbung und ermöglichen so einen sicheren Sitz und eine verbesserte passive Geräuschisolierung.
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