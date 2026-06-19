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Eingestellt

Kabellose In-Ear-Kopfhörer

TAE4205WT/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Spüren Sie den Bass
Sie lieben die Momente, in denen der Bass einsetzt? Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer liefern auf Knopfdruck stärkere Bässe! Sie erhalten 10 Stunden Wiedergabezeit, schnelles Aufladen und weiche Wingtips für einen sicheren Sitz sowie verbesserte passive Geräuschisolierung.
Alle Vorteile anzeigen

Spüren Sie den Bass

  • 8,2-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

BASS Boost-Taste. Sofort sattere Bässe

BASS Boost-Taste. Sofort sattere Bässe

Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 8,2-mm-Neodym-Treiber für klaren Sound und druckvolle Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste auf der integrierten Fernbedienung und schon spüren Sie den Unterschied.

10 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

10 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

Die Wiedergabezeit beträgt 10 Stunden, wenn der Kopfhörer über USB-C zwei Stunden aufgeladen wird. Wenn der Akku zu schwach ist, erhalten Sie durch eine schnelle 15-minütige Ladung weitere 1,5 Stunden. Das flache Kopfhörerkabel sitzt bequem im Nacken, egal, ob sich die Earbuds im Ohr befinden oder nicht.

Sicher, flexibel, komfortabel

Der ovale Akustikschlauch und die austauschbaren Ohrstöpselkappen sorgen für eine bequeme Passform im Ohr. Die weichen Wingtips passen genau unter die Ohrwölbung und ermöglichen so einen sicheren Sitz und eine verbesserte passive Geräuschisolierung.

Technische Daten

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