10 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

Die Wiedergabezeit beträgt 10 Stunden, wenn der Kopfhörer über USB-C zwei Stunden aufgeladen wird. Wenn der Akku zu schwach ist, erhalten Sie durch eine schnelle 15-minütige Ladung weitere 1,5 Stunden. Das flache Kopfhörerkabel sitzt bequem im Nacken, egal, ob sich die Earbuds im Ohr befinden oder nicht.