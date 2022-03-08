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Eingestellt

Kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer

TAE1105PK/00

2
| (1) Bewertung

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink
Pink
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Ihre Musik, Ihre Farbe
Mit diesen kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörern bleiben Sie stylisch und Ihre Musik immer klangvoll. Sie erhalten satte Bässe, einen auffallenden Look und einen bequemen In-Ear-Tragekomfort. Benötigen Sie den Sprachassistenten Ihres Smartphones? Drücken Sie einfach die integrierte Fernbedienung.
Alle Vorteile anzeigen

Ihre Musik, Ihre Farbe

  • 8,6-mm-Treiber für kräftige Bässe

  • Vergoldeter Anschluss

  • Sichere, bequeme Passform im Ohr

  • Integrierte Fernbedienung

Kraftvoller Bass. Klarer Sound

Was ist das Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Diese Kopfhörer mit vergoldetem Stecker liefern satte Bässe aus leistungsstarken 8,6-mm-Neodym-Treibern.

Drehen Sie den Sound auf mit echtem Komfort

Ein ergonomischer Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpsel aus Gummi in drei Größen ermöglichen einen komfortablen Sitz im Ohr. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.

Inline-Fernbedienung. Wechseln Sie von der Playlist zu Anrufen

Nehmen Sie einen Anruf entgegen, halten Sie Ihre Playlist an – ohne Ihr Smartphone zu berühren. Ideal, wenn Sie die besten Momente nicht verpassen möchten, kurz bevor der Bass droppt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Diese Bewertung wurde für TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst

Diese Bewertung wurde für TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst

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