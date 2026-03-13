ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

Support

Stand-Dampfglätter 3000 SeriesMit kippbarem StyleBoard

STE3170/80

Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

EDC_STE31XX - English (US)

  • PDF Datei, 341.8 kB
  • 13 March 2026

User manual_STE3170_UM_EU9_[02367]

  • PDF Datei, 6.1 MB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter