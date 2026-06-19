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  • Einfaches, routiniertes Glätten
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Stand-Dampfglätter 3000 SeriesMit kippbarem StyleBoard

STE3170/80

Einfaches, routiniertes Glätten
Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.
Alle Vorteile anzeigen

Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

Einfaches, routiniertes Glätten

  • Kippbares StyleBoard

  • 3 Dampfeinstellungen

  • Spitz zulaufende Dampfplattenspitze aus Metall

  • 2000 W Leistung

Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Glätten mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen drücken Sie einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das Board.

Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass Sie im Handumdrehen loslegen können

Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass Sie im Handumdrehen loslegen können

Wann immer er gebraucht wird, ist der Stand-Dampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn du dich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheidest.

MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung

MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung

Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor kannst du deine Kleidung jederzeit mit deinem Lieblingsduft auffrischen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans bei einer Dampfzeit von 1 Minute getestet