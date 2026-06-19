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STE3170/80
Kippbares StyleBoard
3 Dampfeinstellungen
Spitz zulaufende Dampfplattenspitze aus Metall
2000 W Leistung
Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Glätten mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen drücken Sie einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das Board.
Wann immer er gebraucht wird, ist der Stand-Dampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn du dich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheidest.
Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor kannst du deine Kleidung jederzeit mit deinem Lieblingsduft auffrischen.
Bewertungen
Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans bei einer Dampfzeit von 1 Minute getestet