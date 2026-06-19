Einfaches, routiniertes Glätten

Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.