Meine Bewertung der Kopfhörer ist in verschiedene Kategorien unterteilt. In jeder Kategorie wird nach einer Bewertung in Textform noch eine Punktzahl von maximal 100 Punkten pro Kategorie vergeben. Das Gesamtergebnis resultiert aus den Punkten der einzelnen Kategorien (doppelte Gewichtung der Kategorien Halt / Tragekomfort und Sound) und aus einem Gesamteindruck. • Verpackung: Geliefert bzw. verkauft werden die Kopfhörer in einer Kombination von Pappkarton und Kunststoffschale. Die Verpackung erfüllt ihren Zweck, die Ware beim Transport usw. vor Schäden zu schützen. Allenfalls in Betracht auf die Recyclefähigkeit könnte man auf Verpackungen aus Vollpappe setzen. Punkte: 75/100 • Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind die Kopfhörer selbst, ein USB-Ladekabel (Länge ca. 20 cm), Kopfhörerkappen in den Größen S, M und L, Sicherheitshalterungen zur besseren Befestigung im Ohr in zwei verschiedenen Größen, eine kleine Stofftasche zur Aufbewahrung der Kopfhörer und eine Kurzanleitung. Alles in allem ein solider Lieferumfang. Allerdings fällt das USB-Ladekabel leider etwas kurz aus. Gerade beim Laden der Kopfhörer an einem Desktop-PC oder auch an einer Wandsteckdose über einen entsprechenden Adapter ist das problematisch. Die Kopfhörer liegen dabei leider auf dem Boden oder hängen in der Luft. Für das Laden an einem Laptop ist das kurze Kabel wiederum besser geeignet. Bei den Kopfhörerkappen habe ich neben den standardmäßigen Kunststoffkappen Schaumstoffausätze, wie sie beispielsweise im Lieferumfang der Philips SHE9005A/00 (besitze diese ebenfalls) vorhanden sind, vermisst (siehe „Halt/Tragekomfort“). Punktzahl: 80/100 • Design: Die Kopfhörer sportlich gestaltet. Die USB-Ladebuchse ist im rechten Kopfhörer zu finden. Die Kopfhörer an sich fallen auf den ersten Blick etwas wuchtig im Vergleich zu normalen, kabelgebundenen Kopfhörern aus. Jedoch muss die gesamte Technik auch irgendwo untergebracht werden. Punktzahl: 76/100 • Verarbeitung: Die Verarbeitung ist durchweg sauber und wirkt hochwertig. An den Kopfhörern an sich sind keine scharfkantigen Stellen zu finden. Allenfalls an den Laschen sind leichte Kanten zu erkennen, die jedoch nicht negativ beim Tragen auffallen. Punktzahl: 88/100 • Verbindung (Bluetooth/NFC): Die Verbindung der Kopfhörer sowohl über den NFC-Chip, als auch über Bluetooth mit meinem Samsung Galaxy S3 hat reibungslos funktioniert. Mit der Reichweite hatte ich keinerlei Probleme. Erst als ich mein Smartphone im Dachgeschoss liegen gelassen hatte und mit den Kopfhörern zwei Stockwerke tiefer gegangen war, kam es zu Aussetzern. Des Weiteren wurde die Verbindung mit einem Apple iPhone 5 getestet. Auch hierbei wurden keine Probleme festgestellt. Punktzahl: 100/100 • Halt/Tragekomfort: - Im alltäglichen Gebrauch: Wie bereits erwähnt, fehlen mir Schaumstoffkappen für die Kopfhörer, die einen besseren Halt gewähren, als die mitgelieferten Kappen. Im alltäglichen Gebrauch kommt das nicht großartig zum Tragen. Ich hatte zwar anfängliche Probleme damit, den Kopfhörern in meinen Ohren Halt zu verschaffen, jedoch klappte das dann schlussendlich auch. Mit Hilfe einer kurzen Bilderanleitung (leider) am Kartonboden, konnte ich die Sicherheitshalterungen auch dementsprechend ausrichten, damit alles so weit hält. Die Kopfhörer hielten bei der alltäglichen Hausarbeit, beim Herumlaufen usw. im Ohr, ohne oft nachstellen zu müssen. - Beim Sport: Beim Sport (Joggen, Workout) sah es leider anders aus. Nach dem anfänglichen im Ohr drehen bis die Kopfhörer fest saßen, konnte ich mit dem Sport beginnen. Jedoch rutschten die Kopfhörer alle 5-10 Minuten durch die stetige und schwungvolle Bewegung bei den Übungen bzw. beim Joggen aus den Ohren. Durch das Schwitzen verloren die Kopfhörer noch weiter an Halt. Ich musste immer wieder unterbrechen, um die Kopfhörer neu in den Ohren anzubringen. Die mitgelieferten Sicherheitshalterungen, die eigentlich für besseren Halt sorgen sollte, nutzten dabei nicht viel. Selbst ein Wechsel der Kopfhörerkappen brachte wenig Änderung. Dafür, dass dies Sportkopfhörer sein sollen, ist das Ergebnis leider eher enttäuschend. Eine Besserung würden ggf. die bereits erwähnten Schaumstoffkappen / Schaumstoffaufsätze bringen. Bei meinen anderen Philips Kopfhörern kann ich nur von positiven Ergebnissen diesbezüglich berichten. Denkbar wäre auch ein Over-Ear-Bügel. Punktzahl: 40/100 • Headsetfunktion: Die Kopfhörer dienen zusätzlich noch als Headset. Alle standardmäßigen Anruffunktionen (Annahme der Anrufe usw.) waren ohne Probleme zu bedienen. Die Sprachqualität war sowohl bei Nutzung des Samsung Smartphones, als auch bei Nutzung eines iPhones, klar, kratz- und rauschfrei. Punktzahl: 92/100 • Sound: Zum Testen des Sounds habe ich Songs mit verschiedenen Eigenschaften (basslastig, ruhig etc.) aus verschiedenen Musikgenres wiedergeben lassen. Der Sound der Kopfhörer gleicht hier die Defizite beim Halt aus. Die Tiefen (Bässe), die mittleren Töne, als auch die Höhen waren klar und ohne Kratzen. Der Klangeindruck fällt insgesamt sehr gut aus! Einzig, dass mir bei Verwendung der Kopfhörer einige Equalizer weggefallen sind, hat mich etwas überrascht. Punktzahl: 90/100 • Akku: Mit dem Akku hatte ich keinerlei Probleme. Das Laden ging sehr schnell und auch bei der Laufzeit konnte ich keine negativen Aspekte feststellen. Die Kopfhörer liefen und liefen und liefen. Punktzahl: 100/100 • Fazit / Gesamteindruck: Die Kopfhörer an sich sind solide. Wenn man kabellose Kopfhörer mit einem super Sound für den Gebrauch im Alltagsleben ohne Sport sucht, sind diese Kopfhörer eine sehr gute Wahl. Allerdings werden die Sportkopfhörer leider den Anforderungen beim Sport selbst nicht gerecht. Gesamtpunktzahl: 79/100