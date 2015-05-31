ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

ActionFitBluetooth®-Sportkopfhörer

SHQ7300OR/00

3.2

| (25) Bewertungen

Erhältlich in

Limone & Weiß
Limone & Weiß
Orange
Orange

Entwickelt für Sport und Musik

Die Mikrotreiber des Philips SHQ7300 Sportkopfhörers bieten solide Bässe und ausgeglichenen Sound sowie In-Ear-Sicherheitshalterungen für sicheren Sitz. Dank NFC-Kopplung auf Knopfdruck und IPX2-Feuchtigkeitsbeständigkeit ist dies der ultimative Kopfhörer für musikliebende Sportskanonen.

Alle Vorteile anzeigen

Kabellose NFC-Kopplung auf Knopfdruck

Entwickelt für Sport und Musik

  • 6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Bluetooth 3.0 unterstützt – ohne Kabelsalat

Bluetooth 3.0 unterstützt – ohne Kabelsalat

Tasche für die bequeme Aufbewahrung

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

25

Bewertungen

31/05/2015

Deutschland

Deutschland

In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz

Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

31/05/2015

Deutschland

Deutschland

Perfekt für Sport und Alltag

Die Kopfhörer sind jetzt seit 4 Wochen mein täglicher Begleiter! Ob zum Sport oder einfach auf dem Weg zur Uni überzeugen die Kopfhörer durch ihre Kompaktheit und die dafür sehr gute Klangqualität. Ohne lästiges Kabel sind die Kopfhörer schnell in der Tasche verstaut und umgekehrt genauso einfach und schnell mit dem Handy gekoppelt. Einziges Manko ist die für In-Ear Kopfhörer große Größe. Der Bauraum musste wohl für Akku und Bluetooth Sender/Empfänger etwas größer Ausfallen. Dazu muss man sagen das der Akku auch bei Regelmäßiger Nutzung mehrere Tage durchhält, sodass ich nur selten zur Steckdose wandern muss. Zusammenfassend kann ich die Kopfhörer echt weiterempfehlen für alle die die nicht nur für die Nutzung beim Sport sonder auch für den Alltag Leistungsfähige Kopfhörer suchen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

29/04/2015

Deutschland

Deutschland

Perfekter Sportbegleiter

Die Philips SHQ7300LF/00 Bluetooth Kopfhörer sind super für Sport geeignet. Sie bieten mir sowohl beim Mountainbike fahren als auch beim Long- und Skateboarden super Dienste. Durch die extra Sportbefestigung halten die Kopfhörer sogar bei ruckartigen Bewegungen und bleiben wo sie sind. Die Tonqualität ist absolut überzeugend. Sogar der Bass kommt gut an was ich von anderen In-Ear Kopfhörer nicht kenne. Auch beim telefonieren hat man keine Probleme etwas zu Verstehen oder verstanden zu werden. Die Bedienung ist simpel und funktioniert einwandfrei. Die Verbindung ist Problemlos herzustellen und ist stabil. Die Akkulaufzeit ist auch ausreichend, sodass man keine Angst haben muss wenn man mal etwas länger unterwegs ist ohne Musik dazustehen. Das Design finde ich persönlich sehr ansprechend einzig die Größe stört mich etwas da die Kopfhörer etwas zu weit für meinen Geschmack aus den Ohren rausschauen. Alles im Allen ein super Produkt welches ich nicht missen will!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.