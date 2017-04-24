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Eingestellt

Sportkopfhörer

SHQ4300OR/00

4.3

| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Limone & Weiß
Limone & Weiß
Orange
Orange

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Der federleichte ActionFit SHQ4300 ist aus ultraleichtem, flexiblem und schweißbeständigem Gummi hergestellt, der für einen perfekten Sitz sorgt, sodass Sie Ihre Kopfhörer auch noch nach dem Training komfortabel tragen können. Dank satter Bässe bleiben Sie stets motiviert.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • Nackenbügel

Besonders leichtes Design mit 11,4 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 11,4 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 11,4 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Im Lieferumfang des ActionFit Kopfhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4300LF Sportkopfhörer verfasst

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28/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leichte Kopfhörer mit tollem Sound

Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.

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Diese Bewertung wurde für SHQ4300LF Sportkopfhörer verfasst

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26/04/2015

Deutschland

Deutschland

sehr Empfehlenswerte Sportkopfhörer

Die Sportkopfhörer von Philips sind ultraleicht, flexibel und sogar wasserfest. Sehr wichtige Punkte bei Sportkopfhörern meiner Meinung nach. Zudem passen sie sich sehr gut meiner Kopfform an und sitzen perfekt. Die Musik kommt mit einem sehr guten Klang und Bass aus denn Hörern und sind absofort die meine besten Begleiter beim Joggen.

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Diese Bewertung wurde für SHQ4300LF Sportkopfhörer verfasst

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