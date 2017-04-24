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Genießen Sie grenzenlose Freiheit
Der federleichte ActionFit SHQ4300 ist aus ultraleichtem, flexiblem und schweißbeständigem Gummi hergestellt, der für einen perfekten Sitz sorgt, sodass Sie Ihre Kopfhörer auch noch nach dem Training komfortabel tragen können. Dank satter Bässe bleiben Sie stets motiviert.
8,6-mm-Treiber/geschlossen
Nackenbügel
Mit einem Gewicht von nur 11,4 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
Im Lieferumfang des ActionFit Kopfhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.
4.3
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Tahir
24/04/2017
Deutschland
Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen
Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!
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Diese Bewertung wurde für SHQ4300LF Sportkopfhörer verfasst
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chaosad
28/06/2015
Deutschland
Leichte Kopfhörer mit tollem Sound
Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.
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LilawolkeTestet
26/04/2015
Deutschland
sehr Empfehlenswerte Sportkopfhörer
Die Sportkopfhörer von Philips sind ultraleicht, flexibel und sogar wasserfest. Sehr wichtige Punkte bei Sportkopfhörern meiner Meinung nach. Zudem passen sie sich sehr gut meiner Kopfform an und sitzen perfekt. Die Musik kommt mit einem sehr guten Klang und Bass aus denn Hörern und sind absofort die meine besten Begleiter beim Joggen.
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