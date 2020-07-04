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Eingestellt

BASS+Kopfhörer mit Mikrofon

SHL3175WT/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Fühlen Sie den BASS+
Die eleganten und robusten BASS+ Kopfhörer von Philips sorgen für beeindruckende, intensive Bässe. Dank der schlanken Form und den satten Bässen eignen sich die Over-Ear-Kopfhörer perfekt für alle, die sich Beats mit mehr Bass wünschen – und das in handlichem Format.
Alle Vorteile anzeigen

Fühlen Sie den BASS+

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

40-mm-Neodymlautsprecher

40-mm-Neodymlautsprecher

40-mm-Neodymlautsprecher, die für voluminösen, satten Bass sorgen

Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können

Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können

Satter Bass, der Ihren Musikgenuss fördert. Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+ Timbre. Dank des getrennten Akustikvolumens wird durchgehend hohe Bassleistung bei jeder Produktion gewährleistet.

Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Das kompakte, faltbare Design bietet Ihnen unterwegs ein einzigartiges Hörerlebnis. Die Kopfhörer lassen sich für die Aufbewahrung und den Transport entweder flach oder kompakt zusammenfalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Nachteile

son incontrôlable depuis le casque.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro verfasst

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Diese Bewertung wurde für BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro verfasst

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