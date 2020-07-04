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Eingestellt
40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
40-mm-Neodymlautsprecher, die für voluminösen, satten Bass sorgen
Satter Bass, der Ihren Musikgenuss fördert. Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+ Timbre. Dank des getrennten Akustikvolumens wird durchgehend hohe Bassleistung bei jeder Produktion gewährleistet.
Das kompakte, faltbare Design bietet Ihnen unterwegs ein einzigartiges Hörerlebnis. Die Kopfhörer lassen sich für die Aufbewahrung und den Transport entweder flach oder kompakt zusammenfalten.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Nachteile
son incontrôlable depuis le casque.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro verfasst