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Eingestellt
Gold
Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
Kompakte, effiziente Lautsprecher sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders kräftigen Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.
4.6
von 5
9
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fabia
02/02/2015
Deutschland
Super Kopfhörer!
Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen
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Diese Bewertung wurde für SHE3905PP In ear headphones with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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mannakinder
19/06/2014
Deutschland
SHE3905 ist ein super Produckt
Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles
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Diese Bewertung wurde für SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
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musicfan
27/05/2014
Deutschland
Endlich einer, der passt
Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.
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