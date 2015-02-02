Ein für diesen Preis sehr gelungener in-ear-Kopfhörer, der einen wirklich guten und satten Sound bietet. Mit den drei verschiedenen Größen an Ohrkappen, sollte dieser Kopfhörer für alle Ohren passen. Bei mir passen die mittleren Ohrkappen wirklich sehr gut. Das Wechseln der Silikonohrkappen geht recht leicht. Der in-ear Kopfhörer kommt in einer sehr ordentlichen Verpackung. Ich hätte mich über eine kleine Schachtel gefreut, in die ich zumindest die Ohrkappen legen kann, wenn ich den Kopfhörer in meiner Tasche verstaue. Das würde für mich einen etwas hygienischeren Eindruck machen. Aber wo bekommt man solch einen Behälter schon. Bin wohl auch Einer von sehr Wenigen, der sich so Etwas wünscht. Da ich den in-ear Kopfhörer an meinen iPhone nutze, ist das integrierte Mikrofon samt Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen, sehr hilfreich. Ein Druck auf die kleine Steuerungstaste öffnet die Sprachsteuerung des Telefons. So kann man mit einem Tastendruck und einem entsprechenden Sprachbefehl die gewünschte Rufnummer wählen lassen. Auch bei längerem Tragen stört einen dieser Kopfhörer nicht. Bei anderen Kopfhörern taten mir meist die Ohren recht schnell weh. Und dann noch ein satter Sound, was will man mehr? Alles in allem kann ich bisher nur positives berichten und kann mit ruhigem Gewissen diesen Kopfhörer zum Kauf empfehlen! Dann will ich mal hoffen, dass er mich auch lange begleitet.