Ich habe zum ersten Mal Bluetooth Kopfhörer verwendet und bin total begeistert. Sie sehen nicht nur unheimlich stylish aus, aber sind auch sehr leicht anzuwenden und zu tragen. Die Soundqualität ist wirklich sehr gut, ich bin begeistert! Gerade wenn ich unterwegs bin oder beim Joggen, benutze ich die In-Ohr Kopfhörer sehr gerne. Ich fand es auch toll, das drei verschiedene Ohrkappen für die Kopfhörer im Paket beilagen. Die Ohrkappen sind optimal, da man die Kopfhörer so dem eigenen Ohr anpassen kann. Normalerweise sind mir In-Ohr Kopfhörer zu groß, mit den kleinsten Ohrkappen war es überhaupt kein Problem. Sie sitzen perfekt und sind sehr bequem. Die Kopplung sowohl mit Bluetooth als auch NFC Geräten ist sehr einfach über ein einfaches Ein- und Ausschalten möglich. Als neue Nutzerin von dieser Art In-Ohr Kopfhörern kam ich auf Anhieb super damit zurecht. Sowohl die Musikwiedergabe als auch Anrufe zu tätigen sind superleicht, bei der Musik konnte ich keinerlei andere Geräusche hören und ich kann es nur wiederholen, die Klangqualität ist spitze! Das Einschalten und Ausschalten, sowie das Einstellen der Lautstärke gehen über kleine Knöpfe in der Mitte des Kabels. Das Kabel ist kurz genug um die Kopfhörer um den Nacken zu legen und stört überhaupt nicht. Ich habe die Kopfhörer in Grün und bin in den paar Wochen, die ich sie jetzt benutze, schon sehr oft darauf angesprochen worden, wie toll sie aussehen. Neben dem tollen Style warten diese Kopfhörer aber auch mit einer einmaligen Klangqualität auf. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit und meine Ansprüche sind sehr hoch.