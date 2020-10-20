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SCF615/10
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Kann ich Philips Avent Mehrwegbecher in der Mikrowelle erwärmen?
Ist dieses Produkt recycelbar?
Muss ich die Deckel, Becher und Adapter sterilisieren?
Muss ich die Deckel, Becher und Adapter nach einer gewissen Zeit ersetzen?
Aus welchem Material bestehen die Philips AVENT Mehrwegbecher?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Philips Avent Mehrwegbecher reinigen/sterilisieren
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