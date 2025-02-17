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    • Mehr Hände. Mehr Zeit für dich. Mehr Hände. Mehr Zeit für dich. Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care Hands-free tragbare Doppelmilchpumpe

      SCF495/11

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

      Ihr Baby und Ihre Zeit sind wertvoll. Mit der tragbaren Philips Avent Natural Care Hands-free Milchpumpe haben Sie die Hände frei. Sie wurde entwickelt, um den natürlichen Trinkrhythmus Ihres Babys widerzuspiegeln, und bietet Leistung in Krankenhausqualität in einem diskreten, auslaufsicheren Design

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      Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

      Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

      • Pumpe in Krankenhausqualität, die den natürlichen Trinkrhythmus des Babys widerspiegelt
      • Transparente Auffangschalen mit Innenbeleuchtung
      • Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen
      • Passt 99 % aller Mütter
      • Einzigartiges SkinSense Brustkissen

      Die Freiheit, überall abzupumpen

      Diese erste tragbare Milchpumpe vereint Leistung in Krankenhausqualität mit einem leichten Design, das bequem im BH sitzt. Ob auf dem Sofa, am Schreibtisch oder beim Spaziergang – sie begleitet Sie überall. Ihre Zeit, Ihre Entscheidung.

      Leistung in Krankenhausqualität, tragbares Design

      Im Gegensatz zu anderen tragbaren Milchpumpen müssen Sie sich nicht zwischen Freiheit und Effizienz entscheiden. Der Motor bietet Leistung in Krankenhausqualität, vergleichbar mit klassischen Milchpumpen, kombiniert mit dem Vorteil eines tragbaren Designs. Wiederaufladbare Akkus ermöglichen diskretes Abpumpen – jederzeit und überall.

      Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus Ihres Babys widergespiegelt wird

      Unsere erste tragbare Milchpumpe spiegelt den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys nach und ist bis zu doppelt so schnell wie die meisten anderen tragbaren Milchpumpen**. Schließlich wissen Babys am besten, wie man aus der Brust trinkt! Wir haben die Milchpumpe entwickelt, um Sie bei der Milchgewinnung optimal zu unterstützen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen.

      Das Silikon-Brustkissen passt sich sanft an Ihre Brust an

      Dank unseres SkinSense Silikon-Brustkissens fühlen Sie sich beim Abpumpen rundum wohl und gut gestützt. Es besteht aus lebensmittelechtem Silikon und passt sich mithilfe Ihrer natürlichen Körperwärme sanft an Ihre Brust an – für hohen Komfort bei jeder Anwendung.

      Einfache Kontrolle der Positionierung und des Milchflusses

      Unsere transparenten Auffangschalen begleiten Sie von Anfang bis Ende. Überprüfen Sie ganz einfach, ob die Auffangschale korrekt auf der Brustwarze sitzt und ob die Milch fließt. Eine integrierte, sanfte Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten – auch nachts.

      Auslaufsichere Abdichtung und Spritzschutz – auch, wenn Sie sich bewegen

      Sicherheit ist entscheidend. Deshalb wurde die Milchpumpe so entwickelt, dass jeder Tropfen aufgefangen wird, ganz gleich, wie Sie sich bewegen. Die Silikon-Brustkissen sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung rund um die Brüste, während der Spritzschutzverschluss verhindert, dass Milch ausläuft, auch wenn Sie sich bewegen.

      Einfach zu reinigen und wieder zusammenzusetzen

      Nach dem Abpumpen profitieren Sie von einem leicht zu reinigenden Design. Die Teile lassen sich einfach auseinandernehmen, reinigen und wieder zusammensetzen. Die Becher sind spülmaschinen- und sterilisationsgeeignet – für eine stets schnelle und unkomplizierte Reinigung.

      Individualisierter Abpumpvorgang

      Mit 8 Stimulationsstufen zum Anregen des Milchflusses und 16 Saugstufen zum Abpumpen holen Sie das Beste aus jeder Anwendung heraus. Passen Sie die Einstellungen während des Abpumpens an und nutzen Sie die Beleuchtung zum Navigieren durch die Einstellungen – sogar im Dunkeln. Die Pumpe speichert Ihre bevorzugten Einstellungen automatisch. Eine erneute Anpassung ist somit nicht erforderlich.

      Finden Sie die optimale Passform

      Ein gutes Gefühl beim Abpumpen hängt maßgeblich von der richtigen Passform der Kissen ab. Deshalb umfasst unsere Lösung verschiedene Einsatzgrößen, die für 99 % der Mütter geeignet sind. Alle sind im Lieferumfang der tragbaren Pumpe enthalten. Mit der Messkarte für Brustwarzen können Sie schnell die passende Größe finden und direkt mit dem Abpumpen beginnen.

      Akkulaufzeit für unterwegs

      Kein Netzkabel und zuverlässige Akkulaufzeit? Das ist echte Freiheit für unterwegs. Eine vollständige Akkuladung ermöglicht bis zu 10 Abpumpsitzungen (jeweils 15 Minuten), sodass Sie jederzeit und überall zuverlässig abpumpen können.

      Technische Daten

      • Leistung

        Quelle
        Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

      • Material

        Membran
        Flüssigsilikon
        Brustkissen
        Flüssigsilikon
        Becher, Abdeckung Brustkissen
        Polypropylen
        Ventil
        Flüssigsilikon
        Einsätze
        Flüssigsilikon

      • Lieferumfang

        Auffangschale
        2
        Wiederaufladbare Motoreinheit
        2 Stk
        USB-C-Kabel
        1 Stck.
        Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung
        2 Stück
        Größenkarte für Brustwarzen
        1 Stck.
        Einsatz 19 mm
        2 Stück
        Brustkissen (27 mm)
        2 Stk
        Einsatz 15 mm
        2 Stk
        Einsatz 17 mm
        2 Stk
        Einsatz 21 mm
        2 Stk
        Einsatz 24 mm
        2 Stk

      • Funktionen

        Flexibilität bei der Bewegung
        Freihändig tragbar
        Personalisierte Einstellungen
        • 16 Abpumpeinstellungen
        • 8 Simulationseinstellungen
        Motoreinheit
        Ermöglicht bis zu 10 Abpumpsitzungen
        Brustkissen und Einsätze
        Passt 99 % aller Mütter

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      • Effektivität bezieht sich auf die technische Leistung des Produkts
      • * Bezieht sich auf die Saugfrequenz der Pumpe.
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