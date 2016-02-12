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Eingestellt
Zur Vorbereitung auf das Stillen
Das Philips Avent Still-Starterset unterstützt Sie in den ersten Tagen des Stillens.
Brustpflege
Für ein trockenes und angenehmes Gefühl den ganzen Tag lang
Speziell für die zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahme und mehr Komfort in der Nacht entwickelt
Warme Anwendung zur Anregung des Milchflusses der Brust – Kalte Anwendung zur Beruhigung und Entspannung – mit extra weichen Schutzhüllen für zusätzlichen Komfort
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF257/00 Brustpflege Starter-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF257/00 Brustpflege Starter-Set verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.