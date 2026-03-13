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  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
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Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S9986/59

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
Der intelligenteste Rasierer mit künstlicher Intelligenz bietet dir unglaublichen Hautkomfort. Erhalte Feedback zum Rasierdruck, um deine Haut zu schützen, während die Haare direkt an der Haut geschnitten werden, selbst bei 5-Tage-Bärten. Der Rasierer erkennt dein Gesicht, führt dich und passt sich an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut

  • Pressure Guard Sensor

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Dermatologisch getestet

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.

30% mehr Gleitfähigkeit*** mit Protective SkinGlide Beschichtung

30% mehr Gleitfähigkeit*** mit Protective SkinGlide Beschichtung

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und sorgt für eine bis zu 30 % bessere Gleitfähigkeit***, um Hautirritationen zu minimieren.

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Technische Daten

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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

13/03/2026

Österreich

Österreich

Super Rasierer

Das beste Philips das ich je gehabt habe - es ist das beste Rasierer das ich kenne !

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

21/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ich verwende den Rasierer täglich und bin rundum begeistert! Rasiert gründlich und schonend und die Reinigung ist einfach und bequem!

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

28/12/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Der Rasierer ist super.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. im Vergleich zum Vorgänger der Philips Series S9000

  2. Basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  3. Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche

  5. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.