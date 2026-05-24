Der Philips i9000 bietet viele Vorzüge, von denen sich mein Mann selbst überzeugen durfte. Besonders angetan ist er von den kompakten und flexiblen 360°-Scherköpfen, die sich übrigens auch ganz einfach auswechseln lassen! Selbst schwer erreichbare Stellen lassen sich dank der KI-gestützten SkinIQ Technologie schnell und zuverlässig erreichen – und dass, ohne die Haut zu irritieren. Der Rasierer passt sich jeder Hautunebenheit an und hinterlässt eine sehr glatte Haut. Die lange Akkulaufzeit sowie die Rasur Ergebnisse sprechen eindeutig für diesen Rasierer. Er liegt gut in der Hand und lässt kreisende Bewegungen einfach und zuverlässig zu. Hinzu kommt, dass der Rasierer sehr leise und mit kaum wahrnehmbaren Vibrationen arbeitet. Er arbeitet sowohl trocken als auch nass sehr zuverlässig und schnell, selbst wenn die Barthaare mal etwas länger sind – wie bei einem 3-Tage Bart z.B.. Als letztes möchte ich noch die leichte Reinigung anmerken. Es muss lediglich der Knopf an der Seite der Scherköpfe gedrückt werden und schon lässt sich der Rasierer leicht ausleeren. Nun einfach und fließendes Wasser halten und schon ist er sauber! Auch das Trimmen von z.B. Koteletten oder Schnurbarthaaren ist völlig problemlos, dank des integrierten Präzisions-Trimmers!