ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur
  • Sanftes Gleiten, schonende Rasur

Eingestellt

Shaver series 7000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7710/26

4.1
| (2712) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Sanftes Gleiten, schonende Rasur
Die Philips 7000er Serie schützt vor Anzeichen von Hautreizungen. Dank der SkinGlide-Ringe mit Antireibungsbeschichtung kann der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht gleiten. Seine Klingen sorgen für eine gründliche Rasur und schützen die Haut, auch bei einem Dreitagebart.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut*

Sanftes Gleiten, schonende Rasur

  • SkinGlide-Ringe

  • GentlePrecision Pro Schersystem

  • SmartClick-Präzisionstrimmer

  • SmartClean-System

SkinGlide-Ringe für sanftes Gleiten ohne Reibung

SkinGlide-Ringe für sanftes Gleiten ohne Reibung

Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.

Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart

Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart

Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich Konturen mit weniger Druck an

In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich Konturen mit weniger Druck an

Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

2712

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

05/09/2018

Österreich

Österreich

Top Produkt

Ich habe den Rasierer anhand der Produkttestreihe von Phillips zur Verfügung gestellt bekommen. Vorab bin ich echt begeistert von dem Produkt. Er liegt durch sein Design super in der Hand und ist leicht zu reinigen. Einzig die ersten Rasuren waren nicht prickelnd, wie in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird. Wird aber bei jeden mal besser. Im großen und ganzen ein Top Rasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

26/07/2018

Österreich

Österreich

Nach etwas Übung perfektes Ergebnis

Ich habe den Philips Series 7000 zum testen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Der Start war wie in der Anleitung beschrieben etwas holprig und ich war nach der ersten Rasur zugegebenermaßen etwas enttäuscht, da ich mit meinem Nassrasierer nachrasieren musste, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Dies änderte sich mit Fortdauer und mehreren Rasuren, die Haut hat sich gut daran gewöhnt und das Ergebnis ist nun top. Ich habe es sowohl trocken wie auch mit Rasierschaum getestet und fühle mich mit Schaum um einiges wohler. Heute bin ich schneller und die Haut ist viel weniger gereizt. Zudem habe ich den Bartstyler getestet, auch dieser hat nach etwas Übung seine Ausgabe gut erfüllt. Das Gerät ist einfach zu reinigen. Die Tasche ist sehr handlich und kompakt. Fazit Ich kann den Rasierer auf jeden Fall weiterempfehlen. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

13/07/2018

Österreich

Österreich

Absolute Kaufempfelung

Ich habe den Philips Series 7000 zum testen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Da ich seit meiner jugend immer nass rasiere war ich besonderst in letzter Zeit genervt von der irritieren Haut nach dem Rasieren, weil sie immer einige Stunden nach der Rasur im Halsbereich aussah, als ob ich einen Ausschlag hätte. In der Verpackung war an Zubehör dabei der Rasierer, Ladekabel, Bart Styler eine elegante Aufbewahrungstasche, reinigungsbürste und Beschreibung. Nachdem ich ihn geladen hatte, was ca. 1 Stunde dauerte, musste er natürlich sofort getestet werden.Ich bin absolut überrascht und glücklich über das Ergebnis, ich hätte nie gedacht das man mit diesem Elektrorasierer so ein glattes Ergebnis hinbekommt. Ich habe ihn beim ersten mal trocken benutzt und konnte keinerlei ziepen oder andere negative Sachen feststellen, auch die irritierte Haut und der Ausschlag am Hals ist Vergangenheit. Die Reinigung ist ebenfalls denkbar einfach, denn Rasierkopf anheben und dann einfach unter fließenden Wasser abspülen fertig. Der Philips Series 7000 ist einfach in der Handhabung und Variabel einsetzbar. Von mir gibt es die absolute Kaufempfehlung für den Rasierer von Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)