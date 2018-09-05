Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich mich seit 25 Jahren nass rasiere. Ich habe in dieser Zeit schon 3 elektrische Rasierer gekauft, welche aber alle nach wenigen Wochen in einer Lade verschwunden sind. Da ich kein Mensch bin der sich täglich rasiert, war die Bearbeitung eines 3 Tage Bartes mit den elektronischen Rasieren einfach dermaßen Zeitaufwendiger, als wenn ich mich nass rasiere. Und das Ergebnis war nie annähernd so gut. Deswegen war ich sehr gespannt auf den Testrasierer. Vor allem auch weil dieser unter der Dusche verwendbar ist. Nun konnte ich mir nicht nur die Zähne unter der Dusche putzen sondern mich auch gleich rasieren. Als erstes fiel mir nach dem Auspacken das ansprechende Design auf. Der Rasierer liegt zu dem sehr gut in der Hand, was sich dann auch bei der Führung des Gerätes beim rasieren bemerkbar macht. Bei der täglichen Rasur ist der Rasierer wirklich Klasse. Habe ihn trocken, mit Schaum und unter der Dusche getestet und hatte bei allen 3 Varianten ein gutes Ergebnis. Ein wenig schwer tue ich mir allerdings mit der Anweisung die Rasur in kreisenden Bewegungen auszuführen, was notwendig ist um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Im Bereich des Halses bei der Kinnkannte viel mir das ein wenig schwer und daher war an diesen Stellen auch immer noch kleine Stoppeln. Aber der Rasierer ist super schonend. Hatte bei keinem der Rasuren irgendwelche Hautreizungen, obwohl ich da relativ empfindlich bin. Beim rasieren des 3 Tages Bartes würde ich hier dringend empfehlen Schaum zu verwenden. Weil auch bei diesem Rasierer, muss ich sagen, ist der Zeitaufwand den trocken zu rasieren wieder sehr groß. Mir Schaum funktionierte das um einiges Besser. Die fehlende Reinigungsstation empfinde ich hier gar nicht als schlimm. Erstens spart man sich Folgekosten und das Gerät lässt sich so einfach auseinander nehmen und mit der beiliegenden Bürste auch super reinigen. Mit dabei ist auch noch ein Kurzhaar Schneider der sich in 5 Stufen einstellen lässt. Auch hier muss ich sagen Top. Der kann locker mit einem Profigerät von einem Friseur mithalten.