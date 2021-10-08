Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
SH70/70
S7783/63
S7783/35
S7783/35R1
S7783/63R1
S7783/78
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH71
Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.
1. Nehmen Sie den Scherkopf ab. 2. Tauschen Sie den Scherkopf gegen einen neuen aus. 3. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
3.1
von 5
77
Bewertungen
ulid25
08/10/2021
Deutschland
Sehr gute Rasur / gründlich und Hautschonend / TOP
Nutze schon Jahrelang Philips Rasierer, für mich die gründlichste Rasur und sehr Hautschonend, mittlerweile nutzt die ganze Familie Rasierer von Philips. Auch die Reinigung ist sehr einfach und gründlich !
Vorteile
Hautschonend, Gründlich, Leise, einfache Reinigung
Nachteile
Konnte noch keine finden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
womo-culi
28/01/2021
Deutschland
Besser als die Erstausstattung
Nach ca. drei Jahren habe ich den Scherkopf ausgewechselt. Der Ersatz ist deutlich besser als das Original, die Rasur ist gründlicher und deutlich leiser. Ich bin begeistert. Leider hat Philips es nicht geschafft, die Gutschrift für die Newsletter-Bestellung von der Rechnungssumme abzuziehen, schade.
Vorteile
gründliche Rasur, leise
Nachteile
bisher keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
iuhih
09/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasierer
Die Rasur ist snft und gründlich. Besser wie das Orginal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger