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Schereinheit

SH70/70

3.1
| (77) Bewertungen
SH70 wurde durch SH71 ersetzt
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern Series 7000 und SensoTouch 3D kompatibel.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

SH70 wurde durch SH71 ersetzt

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Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.

Erinnerungsfunktion

Erinnerungsfunktion

1. Nehmen Sie den Scherkopf ab. 2. Tauschen Sie den Scherkopf gegen einen neuen aus. 3. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

77

Bewertungen

08/10/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Rasur / gründlich und Hautschonend / TOP

Nutze schon Jahrelang Philips Rasierer, für mich die gründlichste Rasur und sehr Hautschonend, mittlerweile nutzt die ganze Familie Rasierer von Philips. Auch die Reinigung ist sehr einfach und gründlich !

Vorteile

Hautschonend, Gründlich, Leise, einfache Reinigung

Nachteile

Konnte noch keine finden

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

28/01/2021

Deutschland

Deutschland

Besser als die Erstausstattung

Nach ca. drei Jahren habe ich den Scherkopf ausgewechselt. Der Ersatz ist deutlich besser als das Original, die Rasur ist gründlicher und deutlich leiser. Ich bin begeistert. Leider hat Philips es nicht geschafft, die Gutschrift für die Newsletter-Bestellung von der Rechnungssumme abzuziehen, schade.

Vorteile

gründliche Rasur, leise

Nachteile

bisher keine

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

09/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasierer

Die Rasur ist snft und gründlich. Besser wie das Orginal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger