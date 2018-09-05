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Eingestellt
SkinGlide-Ringe
GentlePrecision Pro Schersystem
Gesichtsreinigungsbürste und Bartstyler
Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.
Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.
Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.
Auszeichnungen
4.1
von 5
2712
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Jones
05/09/2018
Österreich
Top Produkt
Ich habe den Rasierer anhand der Produkttestreihe von Phillips zur Verfügung gestellt bekommen. Vorab bin ich echt begeistert von dem Produkt. Er liegt durch sein Design super in der Hand und ist leicht zu reinigen. Einzig die ersten Rasuren waren nicht prickelnd, wie in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird. Wird aber bei jeden mal besser. Im großen und ganzen ein Top Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schlapusch83
26/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Nach etwas Übung perfektes Ergebnis
Ich habe den Philips Series 7000 zum testen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Der Start war wie in der Anleitung beschrieben etwas holprig und ich war nach der ersten Rasur zugegebenermaßen etwas enttäuscht, da ich mit meinem Nassrasierer nachrasieren musste, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Dies änderte sich mit Fortdauer und mehreren Rasuren, die Haut hat sich gut daran gewöhnt und das Ergebnis ist nun top. Ich habe es sowohl trocken wie auch mit Rasierschaum getestet und fühle mich mit Schaum um einiges wohler. Heute bin ich schneller und die Haut ist viel weniger gereizt. Zudem habe ich den Bartstyler getestet, auch dieser hat nach etwas Übung seine Ausgabe gut erfüllt. Das Gerät ist einfach zu reinigen. Die Tasche ist sehr handlich und kompakt. Fazit Ich kann den Rasierer auf jeden Fall weiterempfehlen. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Josef1963
13/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Absolute Kaufempfelung
Ich habe den Philips Series 7000 zum testen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Da ich seit meiner jugend immer nass rasiere war ich besonderst in letzter Zeit genervt von der irritieren Haut nach dem Rasieren, weil sie immer einige Stunden nach der Rasur im Halsbereich aussah, als ob ich einen Ausschlag hätte. In der Verpackung war an Zubehör dabei der Rasierer, Ladekabel, Bart Styler eine elegante Aufbewahrungstasche, reinigungsbürste und Beschreibung. Nachdem ich ihn geladen hatte, was ca. 1 Stunde dauerte, musste er natürlich sofort getestet werden.Ich bin absolut überrascht und glücklich über das Ergebnis, ich hätte nie gedacht das man mit diesem Elektrorasierer so ein glattes Ergebnis hinbekommt. Ich habe ihn beim ersten mal trocken benutzt und konnte keinerlei ziepen oder andere negative Sachen feststellen, auch die irritierte Haut und der Ausschlag am Hals ist Vergangenheit. Die Reinigung ist ebenfalls denkbar einfach, denn Rasierkopf anheben und dann einfach unter fließenden Wasser abspülen fertig. Der Philips Series 7000 ist einfach in der Handhabung und Variabel einsetzbar. Von mir gibt es die absolute Kaufempfehlung für den Rasierer von Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7370/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)
91 % der Testteilnehmer meldeten weniger Hautirritationen beim Rasieren mit dem Philips S7000 mit Gesichtsreinigungsbürste – getestet unter unzufriedenen Klingenbenutzern in Großbritannien