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Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5584/50

4.3
| (3604) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • SteelPrecision Klingen

  • Power Adapt Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Integrierter Präzisionstrimmer

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

3604

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

11/12/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Die perfekte Rasur

Mein erster elektrischer Rasierer (1960) war bereits von Philips. Inzwischen habe ich diverse elektrische Rasierer verschiedener Marken und Modelle benützt. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass das aktuelle Modell mit seinem neuen Scherkopf eine perfekte Rasur erlaubt. Ich bin sehr zufrieden damit.

Vorteile

Einfache Handhabung und perfekte Rasur

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

20/05/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Jeden Morgen ein Erfolgserlebnis

Ich hatte viele Jahre einen Braun Rasierer und wollte dieses Mal eine andere Marke und Technik probieren. Ich muss sagen. Der Philips Rasierer ist um vieles besser. Ich bin voll auf zufrieden mit diesem Gerät.

Vorteile

gründlicher, schneller

Nachteile

Bei der Produktbeschreibung sollte erwähnt werden, dass ein Netzteil und Kabel dabei ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

15/05/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr guter Elektrorasierer

Einmalig gute Qualität für einen Rasierer in dieser Preisklasse. Der Akku hat eine Laufzeit von etwas über 21 Tage und ist auch relativ schnell aufgeladen. In cirka 3-4 Stunden ist er voll Power. Ich besitze diesen Rasierer über zwei Monate und habe dieses Gerät erst einmal laden müssen, wobei ich mich beinahe jeden Tag rasiere. Ich habe mir billigere Elektrorasierer gekauft, die ich jedoch sehr rasch wieder entsorgt habe, da eine ordentliche Rasur damit nicht möglich war. Früher habe ich mich Nass rasiert und somit eine gepflegte Rasur gewohnt, doch wurden mir die Preise für die Klingen zu hoch und bin auf elektrische Rasierer umgestiegen. Dieser Philips Rasierer entspricht meinen Erwartungen und kann ihn empfehlen.

Vorteile

Ersatzteile käuflich

Nachteile

Bisher keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Tested versus Philips Series 3000.

  2. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche