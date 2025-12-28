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Eingestellt
Dieses Produkt
Shaver series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
€ 89,99
SH50
Ersatz-Scherköpfe
€ 44,99
€ 89,99
€ 89,99
ComfortTech Klingen
360-Grad-Scherköpfe für Konturen
Erweitertes Display
SmartClick-Präzisionstrimmer
Selbstschärfende Klingen sorgen für eine effiziente, saubere Rasur bei optimalem Komfort. Die gebogenen Klingenkappen schützen die Haut vor den Klingen, die das Haar direkt über der Haut schneiden.
Die vollständig flexiblen Scherköfpe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.
Dank dem ergonomischen Griff des Rasierers fühlt sich jede Bewegung natürlich an. Der neue ergonomische Griff mit rutschfestem Gummi ermöglicht eine mühelose Rasur auch unter der Dusche.
4.1
von 5
453
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
BernhardSch
28/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr angenehme Rasur
Sehr angenehme sanfte und gründliche Rasur. Akku hält ca. 2 Wochen. Lediglich der Ein-/Aus-Schalter ist nicht optimal platziert, weil man ihn beim Rasieren manchmal unabsichtlich erwischt.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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hennmazda
16/11/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Akku Anzeige sowie die restlichen anzeigen gut
Alles bestens hatte vorher einen 3000 er , Rasur deutlich besser.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Jürgen 111
15/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin mit dem Rasierapparat sehr zufrieden
Rasiert sehr sauber und gründlich! Ich verwende Rasierer von Philips seit ca. 40 Jahren.
Vorteile
Preiswert und leicht zu handhaben!
Nachteile
Bislang noch keine festgestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.