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  • Einfache Rasur – gründlich und angenehm
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Eingestellt

Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5466/17

4.1
| (453) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Einfache Rasur – gründlich und angenehm
Philips Shaver Series 5000 brings comfort to your morning routine. The shaver is intuitive to use thanks to the fully flexible head and its ergonomic grip. With One-touch open, it can be easily cleaned in a few seconds.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

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Shaver series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

€ 89,99

  • SH50

    SH50
    Ersatz-Scherköpfe

    € 44,99

€ 89,99

€ 89,99

Einfache Rasur – gründlich und angenehm

  • ComfortTech Klingen

  • 360-Grad-Scherköpfe für Konturen

  • Erweitertes Display

  • SmartClick-Präzisionstrimmer

Effiziente, gründliche Rasur mit optimalem Hautkomfort

Effiziente, gründliche Rasur mit optimalem Hautkomfort

Selbstschärfende Klingen sorgen für eine effiziente, saubere Rasur bei optimalem Komfort. Die gebogenen Klingenkappen schützen die Haut vor den Klingen, die das Haar direkt über der Haut schneiden.

Bleibt mit der Haut in Kontakt, damit Sie eine angenehme, sanfte Rasur erhalten

Bleibt mit der Haut in Kontakt, damit Sie eine angenehme, sanfte Rasur erhalten

Die vollständig flexiblen Scherköfpe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

Ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi

Ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi

Dank dem ergonomischen Griff des Rasierers fühlt sich jede Bewegung natürlich an. Der neue ergonomische Griff mit rutschfestem Gummi ermöglicht eine mühelose Rasur auch unter der Dusche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

453

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

28/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr angenehme Rasur

Sehr angenehme sanfte und gründliche Rasur. Akku hält ca. 2 Wochen. Lediglich der Ein-/Aus-Schalter ist nicht optimal platziert, weil man ihn beim Rasieren manchmal unabsichtlich erwischt.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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16/11/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Akku Anzeige sowie die restlichen anzeigen gut

Alles bestens hatte vorher einen 3000 er , Rasur deutlich besser.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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15/12/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ich bin mit dem Rasierapparat sehr zufrieden

Rasiert sehr sauber und gründlich! Ich verwende Rasierer von Philips seit ca. 40 Jahren.

Vorteile

Preiswert und leicht zu handhaben!

Nachteile

Bislang noch keine festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 