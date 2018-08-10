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  • So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
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SH50Ersatz-Scherköpfe

SH50/50

4.2
| (237) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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Tauschen Sie ihn alle 24 Monate aus, damit Ihr Rasierer wie neu bleibt

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • MultiPrecision-Klingen

  • Passend für die S5000 series mit runder Form

  • Passend für die S6000 series mit runder Form

Schnelle und gründliche Rasur

Schnelle und gründliche Rasur

Die MultiPrecision-Klingen heben alle Haare an und schneiden diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Für Shaver series 5000 und 6000 mit runder Form

Für Shaver series 5000 und 6000 mit runder Form

Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

237

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

10/08/2018

Österreich

Österreich

Genau das was ich erwartet habe

Ich habe den Rasierer meinem Mann geschenkt. Er hat sich sowas schon lange gewünscht und ist vollkommen zufrieden damit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH50 SH50/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat eine gute Qualität

Gute Qualität bin sehr zufrieden mit Preis finde ich ziemlich hoch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/03/2023

Deutschland

Deutschland

Hautfreundlich und gründlich

Die Scherköpfe sind hautverträglich und das bei gutem Rasurergebnis. Unter fließendem Wasser können sie gereinigt werden.

Vorteile

Austauschbar, hautverträglich

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Diese Bewertung wurde für SH50 SH50/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. bei entsprechenden Einrichtungen