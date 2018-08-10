Im Rahmen eines Produkttestes wurde mir von Philips ein Elektrorasierer vom Typ Series 5000 (S5887/35) für einen Test bereitgestellt. Der Rasierer wurde schnell geliefert. Er ist hochwertig verpackt. Ich habe in der Vergangenheit bereits einige Rasierer mit Scherblatt und Scherkopf verwendet und bin dann für mich bei Philips und den eingesetzten Scherköpfen geblieben. Ich habe sehr empfindliche Haut und daher ist mir eine schonende Rasur besonders wichtig. Mein alter Series 9000 hat schon viele Jahre auf Buckel und so wurde es höchste Zeit ihn zu ersetzen. Ich war sehr skeptisch ob das Modell Series 5000 (S5887/35) meinen Ansprüchen genügen würde. Der Rasierer arbeitet mit einem Scherkopfsystem mit drei rotierenden Scherringen. Das bedeutet das man den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut führen sollte. Ein Prinzip das ich schon kenne und gut zu mir passt. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es sehr angenehm. Die Rasierleistung ist unerwartet gut. Ich hätte gedacht das mein alter Series 9000 da zumindest ebenbürtig ist. Die Haut wird etwas mehr beansprucht, jedoch gelingt Philips der Spagat zwischen Beanspruchung der Haut und der Rasurleistung sehr gut. Die Rasurleistung wurde ordentlich verbessert und die Beanspruchung der Haut steigt nur minimal an. So minimal das zumindest ich mit meiner empfindlichen Haut immer noch prima zurechtkomme. Die Akkulaufzeit scheint zu passen und ist für mich auf jeden Fall ausreichend. Durch die Akkulaufzeit und dem beiliegenden Etui ist der Rasierer in jedem Fall Reise und Urlaubstauglich. Die Ladegeschwindigkeit ist gut. Leider kann der Rasierer nicht drahtlos geladen werden. Mitgeliefert wird ein USB-Ladekabel, jedoch kein USB-Netzteil. Das hat man aber sicherlich schon von anderen Geräten zu Hause und hat mich nicht weiter gestört. Ein Punkt der mir sehr wichtig ist, ist das Thema Reinigung. Ich habe wenig Lust mich damit auseinander zu setzen. Der Rasierer muss einfach und schnell zu reinigen sein. Auch hier hat mich der Rasierer überrascht. Man kann schon seit langen Zeiten bei Philips per Knopfdruck den Scherknopf aufklappen und den Rasierer unter fließend Wasser abspülen. Das ist nicht neu. Es gab jedoch immer Stellen wo "kleine" Bartstoppel hängen bleiben und sich nicht so ohne weiteres abspülen ließen. Durch Rasierschaum oder Rasiergel bei der Nassrasur wird das noch verstärkt. So verging mir in der Vergangenheit schnell die Lust auf eine Nassrasur. Ich habe mit dem Series 5000 (S5887/35) mehrere Trocken und Nassrasuren durchgeführt. Die Reinigung ging wirklich erstaunlich einfach und gründlich. Vielleicht ist das auch der Grund wieso Philips bisher keine Reinigungsstation für das Gerät angeboten hat. Da ich dem einfachen und gründlichen Reinigungsversprechen von Philips nicht so recht getraut habe, habe ich auf gut Glück eine Reinigungsstation AC52 dazu bestellt in der Hoffnung sie passt. Und sie passt tatsächlich. Ob man sie benötigt muss jeder für sich entscheiden. Ich werde sie natürlich ab und an nutzen, jetzt da ich sie habe. Mir macht die Nassrasur mit dem Gerät jedenfalls wieder viel mehr Spaß und ich werde sie öfter praktizieren, da der Rasierer schnell und einfach sauber zu kriegen ist. Zur Nutzungsdauer der Klingen und des Scherkopfs kann ich leider noch nichts sagen. In der Vergangenheit war es zumindest immer so, das Klingen und Scherkopf doch recht lange hielten. Bei dem Preis für diese Teile erwarte ich das natürlich auch. Was mir gut gefällt im Vergleich zu meinen Rasierern anderer Marke mit Scherblatt ist die Lautstärke. Die ist leiser und von der Frequenz her für mich deutlich angenehmer. Der Barttrimmer ist sehr praktisch - den möchte ich nicht mehr missen um auch mal eben die Linie der Haare vor den Ohren zu kürzen. Die Lautstärke verändert sich durch das aufklappen des Barttrimmer hörbar. Sie wird nicht unangenehm aber doch lauter. Das können höherwertige Modelle bestimmt besser. Für mich ist das jedoch vollkommen in Ordnung, da ich ihn den Barttrimmer immer nur kurz nutze. Was mir auffällt ist das für mich als Kunden undurchsichtige Namesschema der Modellbezeichnungen. Es ist anhand der Modellnummer nicht erkennbar, welche Modelle sich wie unterscheiden. So war es mir (bis jetzt) nicht möglich herauszufinden welche Reinigungsstation zu meinem Rasierer passt. So habe ich die Reinigungsstation AC52 einfach auf gut Glück dazu bestellt da sie für das Modell S5887/35 nicht angeboten wird. Pro • Überraschend gute und schonende Rasurleistung • Einfache und wirksame Reinigung • Geringe Lautstärke • Ladekabel mit USB-A-Anschluss Contra • Undurchsichtiges Namensschema • Kein drahtloses Laden in dieser Klasse und bei dem Rasierer möglich