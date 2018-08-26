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Eingestellt
MultiPrecision-Klingensystem
In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
SmartClick-Präzisionstrimmer
Rasieren Sie dank Turbo-Modus selbst dichten Bart mit 10 % mehr Leistung.
Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2967
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
heral1
26/08/2018
Österreich
Formschöner Rasierer mit guter Leistung
Dieser Rasierer hat eine gefällige Form und liegt gut in der Hand. Die Scherköpfe sind noch etwas flexibler gelagert als bei von mir bisher verwendeten Philips-Rasierern. Der Kopf passt sich somit wirklich gut den Konturen an und erzielt ein sehr glattes Rasierergebnis. Das Gerät wird noch mit einem herkömlichen Ladekabel geladen und nicht mit Induktion. Das hat den Vorteil, dass man auch bei schwachem Akkustand problemlos mit Anschluss an der Steckdose weiterrasieren kann. Die Induktionsgerät muss man immer einige Zeit in die Ladestation legen, was für mich nervig ist. Der größte Vorteil dieses Gerätes ist jedoch, dass man den Scherkopf komplett abnehmen kann, um ihn auszuwaschen. Somit kommt nur dieser und nicht das eigentliche Elektrogerät mit Wasser in Berührung. Das verhindert Kalkablagerungen ect. am Elektroteil. Der mitgelieferte Langhaarschneider funktioniert ebenso einwandfrei, obwohl der Bedienungswinkel anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ist. In Summe ein sehr empfehlenswertes und alltagstaugliches Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Lorenz
01/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Ein echt gelungener elektischer Rasierer, und trotzdem nichts für mich
Als erstes muss ich das Design des Rasierers loben. Er sieht Großartig und schnittig aus. Ich dachte zuerst, dass es mich ein bisschen stört, dass der Rasierer nicht aus Metall ist, sondern aus Plastik gefertigt ist. Dies fällt aber beim zweiten Rasiergang nicht mehr auf, da das Gerät wunderbar in der Hand liegt und auch nicht schwer ist. Nun zum Wichtigstem, dem Rasieren: Es funktioniert sehr geschmeidig und die Klingen schmiegen sich wunderbar an alle Gesichtsformen und Unebenheiten an. Ich mag es gerne meine Haut nass zu machen und dann den Rasiergang zu Beginnen. Zuerst versuchte ich mich an den empfohlenen Kreisbewegungen, den Bart zu entfernen, hier bekam ich jedoch Hautirritierungen. Beim nächsten Mal streifte ich einfach immer von oben nach unten. Dies dauerte zwar etwas länger, entfernte aber auch alles Haar und die vorhin Erwähnten blieben aus. Auch die Turbo-Funktion wirkt sehr Stark und ich kann mir gut vorstellen, dass Männer mit stärkerem und dichterem Bart diese sehr nützlich finden werden, bei mir tat’s jedoch auch die Standardrasiervorrichtung. Zusätzliche Dinge die erwähnenswert sind: Das Display des Rasierers hat mich sehr begeistert. Die Zusatzteile wie den Nasenhaarschneider und den Kotlettentrimmer fand ich auch sehr praktisch. Im Großen und Ganzen ein echt starkes Produkt. Ich kann den Rasierer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einen elektrischen Nass- und Trockenrasierer ist. Mein Krittikpunkt ist vor allem, dass ich mit einem gewöhnlichen Klingenrasierer trotzdem schneller mit meiner Rasur fertig bin, als mit dem elektrischen von Philips. Dies beeinflusst aber nicht meine Meinung zum Produkt da dieses nämlich echt gelungen ist. Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests gratis bekommen. Dies beeinflusste meine Bewertung jedoch in keinster Weiße.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
MaxBuchanan
30/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
TOP Rasierer
Der Rasierer lässt sich leicht handhaben, ist schnell aufgeladen, Akkuverbrauch ist auch in Ordnung. Funktioniert sowohl trocken als auch nass. Habe soweit nichts auszusetzen. Das Produkt wurde mir im Rahmen eines Produkttests zur Verfügung gestellt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
10 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbomodus)