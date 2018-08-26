Als erstes muss ich das Design des Rasierers loben. Er sieht Großartig und schnittig aus. Ich dachte zuerst, dass es mich ein bisschen stört, dass der Rasierer nicht aus Metall ist, sondern aus Plastik gefertigt ist. Dies fällt aber beim zweiten Rasiergang nicht mehr auf, da das Gerät wunderbar in der Hand liegt und auch nicht schwer ist. Nun zum Wichtigstem, dem Rasieren: Es funktioniert sehr geschmeidig und die Klingen schmiegen sich wunderbar an alle Gesichtsformen und Unebenheiten an. Ich mag es gerne meine Haut nass zu machen und dann den Rasiergang zu Beginnen. Zuerst versuchte ich mich an den empfohlenen Kreisbewegungen, den Bart zu entfernen, hier bekam ich jedoch Hautirritierungen. Beim nächsten Mal streifte ich einfach immer von oben nach unten. Dies dauerte zwar etwas länger, entfernte aber auch alles Haar und die vorhin Erwähnten blieben aus. Auch die Turbo-Funktion wirkt sehr Stark und ich kann mir gut vorstellen, dass Männer mit stärkerem und dichterem Bart diese sehr nützlich finden werden, bei mir tat’s jedoch auch die Standardrasiervorrichtung. Zusätzliche Dinge die erwähnenswert sind: Das Display des Rasierers hat mich sehr begeistert. Die Zusatzteile wie den Nasenhaarschneider und den Kotlettentrimmer fand ich auch sehr praktisch. Im Großen und Ganzen ein echt starkes Produkt. Ich kann den Rasierer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einen elektrischen Nass- und Trockenrasierer ist. Mein Krittikpunkt ist vor allem, dass ich mit einem gewöhnlichen Klingenrasierer trotzdem schneller mit meiner Rasur fertig bin, als mit dem elektrischen von Philips. Dies beeinflusst aber nicht meine Meinung zum Produkt da dieses nämlich echt gelungen ist. Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests gratis bekommen. Dies beeinflusste meine Bewertung jedoch in keinster Weiße.