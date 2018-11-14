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  • Einfache, schnelle Rasur
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

S3510/06

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Einfache, schnelle Rasur
Der Rasierer Series 3000 ermöglicht eine einfache und schnelle Rasur mit höherem Komfort und zu einem erschwinglichen Preis. Die in 4 Richtungen beweglichen Flex-Scherköpfe in Kombination mit dem ComfortCut-Schersystem sorgen für ein angenehmes Rasurergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Präzise und verlässlich

Einfache, schnelle Rasur

  • ComfortCut-Schersystem

  • In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • Ausklappbarer Präzisionstrimmer

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

14/11/2018

Österreich

Österreich

super Rasierer

super Rasierer mit einfacher Reinigung mit Wasser.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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11/03/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

sehr gutes Produkt

Hätte nicht gedacht, das der recht leichte Rasierer so gut rasiert. Batterieladung reicht sehr lange.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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23/11/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr Gut

Bin sehr zufrieden mit dem Rasierer,sehr gutes Rasier ergebnies. Aku auch sehr zu frieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 