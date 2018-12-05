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  • Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S3350/06

4
| (7) Bewertungen
Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur
Genießen Sie jetzt eine erfrischende Rasur ohne Hautverletzungen. Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine angenehme Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur. Verwenden Sie bei der Nassrasur ein Rasiergel oder einen -schaum, um die Haut zu schonen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Nassrasur mit Rasiergel oder -schaum

Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur

  • ComfortCut-Schersystem

  • In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • Ausklappbarer Präzisionstrimmer

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Technische Daten

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4.0

von 5

7

Bewertungen

3
1

05/12/2018

France

France

PRODUIT A RECOMMANDER

Agréable à tenir,jolie couleur,l'utilisation sous l'eau est un plus. Facilité d'entretien.

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst

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29/01/2018

France

France

Toujours fidèle à Philips

J'utilise des rasoirs Philips depuis près de 40 ans et pour rien au monde je ne changerais de marque.

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22/05/2020

Suisse

Suisse

Gut bei täglicher Rasur

POSITIV: Leicht, handlich, rutschfeste Oberfläche, leise, vibrationsfrei, einfach zu reinigen, trocknet schnell nach Reinigung, gute Akkulaufzeit(50 min), Rasurergebnis gut bei täglicher Rasur, gute Hautvertäglichkeit - keine Eingewöhnungszeit notwendig, zuverlässige Technik, made in Europe NEGATIV: Sehr lange Akkuladezeit(8 std), rasiert bei 5 Tagebart etwas unsauber, kein Etui mitgeliefert,

Vorteile

Günstiger Preis, jahrelang bewärte Technik

Nachteile

Sehr lange Akku-Ladezeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3350/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 