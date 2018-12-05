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Eingestellt
S3350/06
ComfortCut-Schersystem
In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
Ausklappbarer Präzisionstrimmer
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.
In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.
4.0
von 5
7
Bewertungen
TOSCANE
05/12/2018
France
PRODUIT A RECOMMANDER
Agréable à tenir,jolie couleur,l'utilisation sous l'eau est un plus. Facilité d'entretien.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst
jd11300
29/01/2018
France
Toujours fidèle à Philips
J'utilise des rasoirs Philips depuis près de 40 ans et pour rien au monde je ne changerais de marque.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst
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PhilipsRasierer seit 1999
22/05/2020
Suisse
Gut bei täglicher Rasur
POSITIV: Leicht, handlich, rutschfeste Oberfläche, leise, vibrationsfrei, einfach zu reinigen, trocknet schnell nach Reinigung, gute Akkulaufzeit(50 min), Rasurergebnis gut bei täglicher Rasur, gute Hautvertäglichkeit - keine Eingewöhnungszeit notwendig, zuverlässige Technik, made in Europe NEGATIV: Sehr lange Akkuladezeit(8 std), rasiert bei 5 Tagebart etwas unsauber, kein Etui mitgeliefert,
Vorteile
Günstiger Preis, jahrelang bewärte Technik
Nachteile
Sehr lange Akku-Ladezeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3350/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3350/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.