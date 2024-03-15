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Shaver series 3000Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000

S3134/51

4.2
| (2047) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Einfache, angenehme Rasur
Der Philips Shaver Series 3000 bietet Ihnen eine einfache, schnelle Rasur. Dank des PowerCut Schersystems und der 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe erhalten Sie nass oder trocken rasiert ein glattes, angenehmes Ergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Einfache, angenehme Rasur

  • 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe

  • PowerCut-Schersystem

  • 60 Min. Akkulaufzeit, 1 Std. Ladezeit

Folgt den Konturen des Gesichts für eine angenehme Rasur

Folgt den Konturen des Gesichts für eine angenehme Rasur

Der Philips Rasierer 3000 mit 5-dimensionalem Scherkopf erfasst jeden Winkel und jede Kurve von Gesicht und Hals. Der Rasierer schneidet jedes Haar direkt über der Haut ab und sorgt so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung. 

Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur

Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur

Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

Technische Daten

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4.2

von 5

2047

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

15/03/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Shaver 3000 Serie

Ein bisschen größer als der Alter, aber Schneidqualität, Lautstärke, Akkuladung für mich perfekt

Vorteile

Preisleistung

Nachteile

?

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3233/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst

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11/03/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Shaver

Tolles Gerät, sehr gründlich und doch sehr leise. Bin sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/01/2024

Österreich

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Verifizierter Käufer

Super Produkt 👍👍👍👍

Sehr leise und meine Gesicht ist glatt 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 