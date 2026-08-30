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S1881/00
Schnelle Rasur
Der Philips Rasierer 1000 Series bietet eine schnelle, saubere Rasur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut-Klingen sind vollständig abwaschbar, können nass und trocken verwendet werden und ermöglichen eine einfache Handhabung zu einem erschwinglichen Preis.
PowerCut-Schersystem
3D-Scherköpfe mit Konturenanpassung
Rostfreier Stahl aus Europa
Nass- oder Trockenrasur
27 selbstschärfende Klingen mit 3,5 Millionen Schneidebewegungen pro Minute schneiden jedes Haar gleichmäßig auf 0,046 mm über der Hautoberfläche ab – für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis bei jeder Rasur.
Die selbstschärfenden Klingen bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl in chirurgischer Qualität und bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.
Bewertungen
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.