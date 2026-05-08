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Eingestellt
S1320/04
CloseCut-Klingensystem
In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
Gönnen Sie sich eine mühelose Rasur. Unsere langlebigen CloseCut-Klingen schärfen sich im Betrieb ständig selbst.
In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.
Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.
3.9
von 5
195
Bewertungen
qrv112
08/05/2026
Deutschland
Preiswert und Qualitativ hochwertig Akku Rasierer.
Reinigung in Sekunden.Zuverlässig und Sicher und Kinderleicht zu bedienen.Danke
Vorteile
Reinigung in Sekunden.Kinderleichte Bedienung.Schnell und Einfach aufzuladen.
Nachteile
keine gefunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-04-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Date of Use 2026-04-01
1zzz
30/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
ist o.k.
Vorteile
klingen
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Evergreen
28/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert zuverlässig wie beschrieben.
Funktioniert wie beschrieben; saubere Rasur, einfache Handhabung und Reinigung.
Vorteile
Schnelligkeit, Sauberkeit, Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zu anderen führenden Scherfolien- und Rotationsrasierern der Einstiegsklasse.