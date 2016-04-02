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Eingestellt

Beardtrimmer series 3000Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)

QT4015/16

3.5

| (85) Bewertungen

Perfekter 3-Tage-Bart leicht gemacht

Stylen Sie Ihren Drei-Tage-Bart nach Belieben mit dem Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Funktion: Präzision von kurzen 0,5 bis 10 mm.

Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Die praktischste Art, um sich um Ihren Drei-Tage-Bart zu kümmern

Perfekter 3-Tage-Bart leicht gemacht

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Verbesserte Titaniumklingen

  • 1 Std. Ladezeit/90 Min. Akkubetrieb

Einfache Längeneinstellung von 0,5 bis 10 mm

Einfache Längeneinstellung von 0,5 bis 10 mm

Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen: von einem Drei-Tage-Bart mit 0,5 mm bis zu einem Vollbart mit 10 mm Länge in präzisen 0,5-mm-Stufen.

Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen

Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen

Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen

Genauigkeit von 0,5 mm

Genauigkeit von 0,5 mm

Stellen Sie den Trimmer auf die kürzeste Länge (nur 0,5 mm) ein, um den perfekten Drei-Tage-Bart zu stylen.

Technische Daten

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3.5

von 5

85

Bewertungen

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"

Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion) verfasst

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12/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Product plenty of juice

This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer verfasst

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08/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Amazing trimmer

I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer verfasst

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