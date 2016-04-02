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Eingestellt
QT4015/16
Perfekter 3-Tage-Bart leicht gemacht
Stylen Sie Ihren Drei-Tage-Bart nach Belieben mit dem Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Funktion: Präzision von kurzen 0,5 bis 10 mm.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Verbesserte Titaniumklingen
1 Std. Ladezeit/90 Min. Akkubetrieb
Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen: von einem Drei-Tage-Bart mit 0,5 mm bis zu einem Vollbart mit 10 mm Länge in präzisen 0,5-mm-Stufen.
Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen
Stellen Sie den Trimmer auf die kürzeste Länge (nur 0,5 mm) ein, um den perfekten Drei-Tage-Bart zu stylen.
3.5
von 5
85
Bewertungen
Chaos101
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"
Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer verfasst
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Kikx143
08/12/2014
United Kingdom
Amazing trimmer
I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer verfasst
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